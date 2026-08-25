Huelga de médicos: Arquidiócesis exige respuestas “justas y sostenibles”

La Arquidiócesis de Asunción emitió un comunicado en el que expresa su cercanía a los profesionales de la salud que iniciaron este martes una huelga nacional, y que se extenderá hasta el viernes, en reclamo de un reajuste salarial.

En el documento, la Iglesia instó a las autoridades nacionales y a los representantes del sector sanitario a “perseverar en un diálogo serio, responsable y constructivo” que permita encontrar respuestas a los reclamos actuales e históricos del personal de blanco.

Reconoce avances, pero señala desafíos pendientes

El texto valora que la actual gestión gubernamental haya priorizado la salud pública, aunque advierte que persisten “necesidades y desafíos estructurales” que requieren recursos suficientes, continuidad y buena gestión.

La Arquidiócesis remarcó que la crisis puede convertirse en una oportunidad para reforzar el compromiso con hospitales, medicamentos, infraestructura y equipamiento, sin dejar de lado a quienes sostienen el sistema con su trabajo diario.

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Un llamado a no descuidar a los pacientes

Citando el Catecismo de la Iglesia Católica y el Evangelio, el comunicado subraya la importancia de cuidar la vida y la salud como bienes confiados por Dios, teniendo en cuenta el bien común.

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Mientras dure la medida de fuerza, la institución religiosa apeló a la “responsabilidad profesional” de los médicos para no desatender a los pacientes en espera, en particular a quienes atraviesan urgencias, tratamientos que no pueden interrumpirse o situaciones de especial vulnerabilidad.

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Derechos laborales y protección de la vida, dos caras de la misma moneda

La Arquidiócesis planteó que el ejercicio legítimo de los derechos laborales del sector sanitario debe armonizarse con la protección de la vida de quienes dependen del sistema público.

También mencionó la realidad de familias que enfrentan dificultades para acceder a medicamentos y tratamientos, y afirmó que el país “no puede acostumbrarse” a que los pacientes esperen indefinidamente una respuesta.

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Confianza en una salida dialogada

El comunicado cierra con un llamado a las autoridades para escuchar los reclamos del sector con apertura y buscar soluciones sostenibles, y a los trabajadores de la salud para sostener, incluso en medio del conflicto, su vocación de servicio.

La Iglesia expresó su confianza en que el diálogo permita destrabar la huelga antes del viernes, cuando está prevista su finalización.