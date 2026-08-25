IPS incumple promesa de medicamentos a pacientes con enfermedades autoinmunes

Meses atrás, pacientes con enfermedades poco frecuentes y autoinmunes recibieron la promesa por parte de las autoridades del Instituto de Previsión Social (IPS) de recibir los medicamentos e insumos básicos correspondientes, pero esa promesa hasta hoy en día no la han cumplido.

“El 7 de agosto se había publicado que IPS recibió 120 tipos de medicamentos y que con eso iban a reducir el faltante el vademecum. Nosotros, desde noviembre del año pasado, estábamos con cortes constantes en la medicación y actualmente seguimos sin los medicamentos”, explicó Hugo Bellasai, de la Asociación de Pacientes con Psoriasis y Enfermedades Autoinmunes de la Piel.

A renglón seguido indicó: “El medicamento que más estamos necesitando es el Adalimumab. Es un tratamiento biológico. Nos aplicamos, dependiendo del caso, generalmente cada 15 días y cada lapicera tiene un costo promedio de siete millones y medio para arriba”.

La respuesta que reciben los pacientes es que no hay disponibilidad para la compra de los medicamentos, pero les prometen que van a hacer lo posible por comprar.

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“La cuestión es que ellos lanzaron esta información de que se compró este medicamento y que iba a estar disponible en una semana aproximadamente y hasta hoy en día no están disponibles. Nos sentimos un poco usados y es como que se burlan de nosotros y de nuestra salud”, sostuvo.

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El 4 de agosto se liberaron 296 lapiceras, en Psoriasis son 300 pacientes aproximadamente, pero estas lapiceras también se usan en reumatología, gastroenterología, oftalmología, por lo que estiman que son 1.500 pacientes los que usan este medicamento.

“En el Ministerio de Salud tenemos aproximadamente 30 amparos pendientes, entre esos casos, por ejemplo, está el de una señora de 83 años que el 3 de septiembre tiene que aplicarse el medicamento y hasta ahora no tenemos un retorno favorable”, concluyó.