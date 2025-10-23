Asesinato en la Chacarita: imputan a “Cara de guerra” y “Chin chin”

La Policía Nacional detuvo ayer a Omar Escobar, alias “Cara de guerra”, y a Patricio Meza, alias “Chin chin”, supuestamente implicados en un asesinato el martes por la noche en el barrio Ricardo Brugada -Chacarita-. Ambos estaban buscados por distintos delitos.

Ahora, el Ministerio Público, mediante el fiscal Silvio Alegre, imputó a dos personas vinculadas al crimen y si bien no se dan los nombres, serían los mencionados sospechosos.

Asimismo, requirió la prisión preventiva de ambos y conforme a las investigaciones, existen suficientes elementos de sospecha para sostener la imputación.

Uno de ellos es procesado por homicidio doloso en calidad de autor y tentativa de homicidio doloso, mientras que el segundo por el hecho de homicidio doloso en calidad de cómplice.

Antecedentes del asesinato

El 21 de octubre a las 23:00, la víctima se encontraba en compañía de otras personas caminando sobre el pasillo sin nombre Zona Arenal del barrio Ricardo Brugada, cuando en una esquina habrían sido interceptadas por los ahora procesados, quienes presuntamente habrían acordado acabar con la vida del joven por problemas surgidos en el barrio.

Uno de los imputados habría sacado un arma de fuego con la cual apuntó y disparó contra la víctima, quien recibió el disparo en el tórax y falleció. Uno de sus acompañantes recibió un disparo en la pierna y los involucrados huyeron del lugar.