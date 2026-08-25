“Mafia del asfalto”: detectan irregularidades administrativas y faltante de materiales

El interventor designado en la planta asfáltica de la Municipalidad de Asunción, Óscar Pérez, confirmó la existencia de graves irregularidades administrativas y discrepancias en los registros de materiales, tras la denuncia de la “mafia del asfalto”.

Tras remitir un informe preliminar al intendente Luis Bello, documento que ya está en manos de la Unidad Especializada de Delitos Económicos de la Fiscalía, el funcionario aseguró que no tiene ningún inconveniente en presentarse ante la Junta Municipal para brindar explicaciones detalladas sobre el esquema.

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Según el cotejo de datos correspondientes a jornadas específicas como el pasado 11 de julio, el área de producción registró la fabricación del material, pero la Dirección de Vialidad no cuenta con un solo papel o remisión oficial que acredite a qué calles fue a parar o si efectivamente llegó a salir del recinto municipal.

Frente a la sospecha de que este asfalto “fantasma” fue derivado para obras privadas o vendida de manera irregular, la intervención decidió profundizar la investigación hacia el consumo de combustible y la carga de insumos en las maquinarias pesadas.

Dan prórroga para la investigación

Para cerrar el círculo de la investigación y cruzar los datos de las guías de traslado con los vales de carburante, Pérez solicitó una extensión de los plazos operativos. En respuesta, la Intendencia otorgó una prórroga de 15 días hábiles a través de la Resolución N° 1079 para completar la auditoría técnica.

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Pese al desorden documental heredado en las instalaciones de la planta, el interventor sostuvo que los controles de contingencia aplicados durante las últimas semanas permitieron repuntar el rendimiento de la fábrica municipal. De esa manera, pasaron de un promedio de 35 toneladas diarias a cerca de 60 toneladas de asfalto procesado.