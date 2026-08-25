Mafia del IPS: asegurados piden a Emiliano Rolón que el caso no vaya al “oparei”

Hoy, miembros de la Coordinadora Nacional de Asegurados y también representantes de los jubilados se movilizaron hasta la Fiscalía General para reclamar transparencia en las investigaciones y también las sanciones correspondientes dentro del caso conocido como “Mafia del IPS”.

Al respecto, Julio López, presidente de la asociación de asegurados, detalló que se compartió al fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, la preocupación del sector ante la posibilidad de que no se investigue o impute a los miembros del Consejo Administrativo de las gestiones pasadas: Vicente Bataglia y Jorge Brítez.

Asimismo, López recordó que el Consejo de Administración es un órgano de administración colectivo y por ende, responsable de las compras o licitaciones, por lo que sostiene que quienes aprobaron las adendas también deben ser incluidos activamente en el proceso de investigación penal, ya sea en el caso de los “quirófanos fantasma” u otros.

“Que estos casos de imputación que se dieron de los quirófanos fantasmas sean llevados de manera transparente; que se lleve hasta la última instancia. Que los culpables sean juzgados, que paguen por su culpa y devuelvan lo robado. La denuncia de los quirófanos es apenas una muestra de todo el aparato instalado en la previsional”, apuntó.

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Asegurados piden que no se vaya al “oparei”

Según López, aunque el el fiscal general haya prometido que ninguna persona quedará exenta de las investigaciones, el asegurado reiteró una desconfianza o poca esperanza con la justicia por reiterados casos de blanqueamientos o desestimaciones.

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“Otros casos que tiene o maneja la Fiscalía van al oparei. Nos prometió, entre paréntesis, pero no es que estamos muy entusiasmados. La Justicia está cargada de blanqueamientos hacia ciertos personajes; esta desconfianza que tenemos es legítima. Se va a depender de la presión de los asegurados, porque las instituciones están copadas de los mismos personajes involucrados en estos hechos de corrupción”, sentenció.

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