Mafia en IPS: Fiscalía descarta imputar a consejeros

Está en marcha el proceso judicial contra dos expresidentes del Instituto de Previsión Social (IPS) y varios otros funcionarios acusados por el Ministerio Público de haber causado un daño patrimonial de más de 60.000 millones de guaraníes a la previsional.

La Fiscalía imputó a los expresidentes del IPS Vicente Bataglia y Jorge Brítez, y a otros funcionarios, por el supuesto delito de lesión de confianza, responsabilizándolos del fracaso de un proyecto de construcción de un quirófano modular en el Hospital Central de la previsional, un proyecto aprobado y adendado durante las administraciones de ambos expresidentes a pesar de que problemas estructurales en el edificio imposibilitaban su concreción.

Seis años después de la aprobación del proyecto, adjudicado a la empresa constructora Neighpart S.A., las salas de quirófano siguen sin haber sido construidas.

No imputaría a consejeros

Un aspecto de la causa que estaba pendiente de resolución es la interrogante sobre la responsabilidad de los miembros del Consejo de Administración del IPS durante ambas administraciones, ya que esa instancia fue la que dio aprobación final al contrato y a sus adendas.

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Sin embargo, el fiscal Julio Ortiz, quien representa al Ministerio Público en la investigación, confirmó hoy a ABC Color que no planea imputar a los consejeros.

El fiscal Ortiz argumentó que, según la carta orgánica del IPS, los miembros del Consejo de Administración no tienen atribuciones directas sobre las licitaciones y, por lo tanto, no hay una ley o contrato formal que los vincule directamente con el hasta ahora fallido proyecto de construcción de salas de quirófano.

Los consejeros “no tienen poder de decisión directa sobre hacer el desembolso o elegir a la empresa adjudicada”, consideró el fiscal. Añadió que el rol del Consejo en el contexto de una licitación como la de las salas de quirófano se limita a “culminar el proceso administrativo” con la aprobación final, luego de que este haya pasado por varias gerencias y controles.

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Los presidentes del IPS, en contraste, no están libres de responsabilidad debido a que se los considera ordenadores de gastos y son quienes firman los desembolsos.

¿Sobreseimiento si se construyen los quirófanos?

El fiscal Ortiz fue consultado sobre la posibilidad de que los imputados sean sobreseídos si la construcción de los quirófanos acaba siendo concretada bajo la actual administración del IPS, a cargo de Isaías Fretes, a lo que el agente respondió de forma negativa.

“El hecho ya se originó, ya se consumó (con respecto a los imputados). Pasaron seis años y eso tenía que haberse construido, ya no está más en poder de los imputados que se construya o no”, dijo.

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Esta semana, el fiscal Ortiz dijo haber constatado personalmente que, a pesar de que el IPS ha realizado múltiples pagos millonarios a Neighpart S.A., las salas de quirófano modulares no existen en la práctica.

“No existe la obra concluida, ni iniciada tan siquiera, del quirófano modular, que la empresa Neighpart S.A. adquirió en licitación”, dijo.