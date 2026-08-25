Mafia en IPS: FGE habla de que “no existen excluibles” tras pedido de investigar a consejeros

La Fiscalía imputó a los expresidentes del IPS Vicente Bataglia y Jorge Brítez, y a otros siete funcionarios, acusándolos de presunta lesión de confianza al haber causado un daño patrimonial de más de G. 60.000 millones debido al fracaso de un proyecto de construcción de un quirófano modular en el Hospital Central de la previsional.

Pese a que el proyecto se aprobó y ejecutó durante la administración de los presidentes con sus respectivos consejos directivos, el fiscal del caso, Julio Ortiz, no imputó a los consejeros bajo el argumento de que no son ordenadores de gastos, como si lo son los que ocupan el cargo de presidente.

A raíz de esto, los asegurados y jubilados de la previsional, articulados en la Coordinadora de Asegurados y Jubilados del IPS y de la UNJPy realizaron una movilización hoy frente a la sede de la Fiscalía en Asunción para que los integrantes de los consejos administrativos correspondientes a las administraciones de Bataglia y Britez sean incluidos en la investigación penal.

El fiscal general Emiliano Rolón Fernández recibió a los representantes de la UNJPy, quienes entregaron una nota en la que expresaron su respaldo a las investigaciones impulsadas por el Ministerio Público y plantearon la necesidad de que las pesquisas alcancen también a consejeros del ente previsional, conforme surjan elementos que así lo ameriten.

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Fiscales actuarán de acuerdo a las evidencias halladas, según el FGE

Durante el encuentro, el fiscal general garantizó la aplicación de las reglas propias del Estado social de derecho y enfatizó que, en materia penal, “no existen excluibles”, al señalar que los agentes fiscales intervinientes actuarán conforme a lo que indiquen las evidencias obtenidas en el marco de las investigaciones.

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La nota fue entregada por Gustavo Canatta, Nery Quintana, Julio López y Cristhian Talavera, quienes, además de manifestar su apoyo a la labor investigativa del Ministerio Público, solicitaron una investigación eficiente y la ampliación de las pesquisas a los consejeros del IPS.

En el documento, los representantes de los jubilados expresaron además sus expectativas ante las imputaciones formuladas contra expresidentes del IPS y otras personas en el marco de la investigación relacionada con la fallida inversión de recursos del ente previsional, según publicaron en la página web oficial de la Fiscalía.

El fiscal Ortiz dijo haber constatado personalmente que, a pesar de que el IPS ha realizado múltiples pagos millonarios a Neighpart S.A., las salas de quirófanos modulares no existen en la práctica, considerando que ya pasaron seis años desde que se inició el proyecto.