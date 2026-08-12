Leite defiende redireccionar G. 500.000 millones para medicamentos y cuestiona gastos plurianuales

Durante una entrevista en el programa Mesa con EVP, el senador cartista Gustavo Leite defendió su proyecto de ley que plantea redireccionar unos G. 500.000 millones al Ministerio de Salud Pública para la compra urgente de medicamentos e insumos. La iniciativa debía ser tratada este miércoles en el Senado, pero su estudio fue postergado a pedido del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Leite señaló que decidió acompañar la postergación debido al pedido formal del Ejecutivo. Sin embargo, advirtió que mantiene su preocupación por la falta de medicamentos y sostuvo que las condiciones económicas cambiaron desde la aprobación del Presupuesto General de la Nación.

El legislador cuestionó que el presupuesto de Salud registre, según sus datos, una ejecución del 47%, mientras persisten necesidades urgentes de medicamentos. A su criterio, sería una “paradoja” que los gastos considerados prescindibles estén comprometidos mientras los recursos destinados a necesidades imprescindibles todavía no hayan sido ejecutados en su totalidad.

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“La plata que se usa para bocaditos no se puede usar para medicamentos”

Leite sostuvo que el Presupuesto 2026 fue elaborado bajo otras condiciones y que posteriormente surgieron situaciones que modificaron el escenario fiscal. Citó la denominada “economía de guerra” y el hallazgo de una deuda flotante cuyo monto y origen, según afirmó, todavía no están suficientemente aclarados.

“Cuando cambia mi información, cambia mi percepción y cambia la forma en la que yo abordo las cosas”, señaló, al citar al economista John Maynard Keynes.

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En ese sentido, planteó priorizar los recursos disponibles. “La misma plata que se usa para bocaditos no se puede usar a la vez para medicamentos”, afirmó. Para el senador, el camino debe ser postergar gastos que puedan esperar y utilizar esos fondos para cubrir necesidades urgentes del sistema sanitario.

Leite rechazó, además, que la solución pase por aumentar el endeudamiento. Consideró que el Estado debe buscar recursos dentro del propio presupuesto y revisar aquellos gastos que no sean prioritarios.

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Cuestiona los contratos plurianuales

Otro de los principales cuestionamientos del senador apunta a los contratos plurianuales incluidos en el Presupuesto General de la Nación. Leite anunció que impulsará una cláusula expresa en el Presupuesto 2027 para prohibir taxativamente esta modalidad.

Según explicó, los compromisos de varios años pueden terminar afectando la disponibilidad presupuestaria del ejercicio siguiente. Incluso puso como ejemplo la ejecución de los recursos para medicamentos y cuestionó que el Estado pueda encontrarse ante la disyuntiva de pagar compromisos anteriores o comprar nuevos medicamentos.

“Lo plurianual puede ser buenísimo, tal vez, si incrementa terriblemente la responsabilidad, pero jode específicamente al presupuesto del año siguiente”, sostuvo.

Leite también afirmó que recibió comentarios de contratistas del Estado que vinculan el crecimiento de los compromisos plurianuales con decisiones adoptadas durante la pandemia. No obstante, insistió en que se debe determinar con precisión el origen y la magnitud de la deuda antes de establecer responsabilidades.

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Pide mayor control del presupuesto

El senador también planteó modificaciones en los mecanismos de control del gasto público. Entre sus propuestas figura que el Poder Ejecutivo remita informes mensuales al Congreso sobre la utilización de recursos destinados a rubros sensibles.

Mencionó específicamente medicamentos, alimentación escolar e infraestructura. Según Leite, los legisladores actualmente reciben el presupuesto y luego cuentan con información insuficiente sobre el destino concreto de los recursos durante el ejercicio.

“Tenemos que tener un cierre del año y un informe mensual de la ejecución de los rubros sensibles”, sostuvo.

El parlamentario afirmó que presentó unas diez propuestas a sus colegas y que pretende avanzar progresivamente con ellas. Insistió en que el objetivo inmediato es conseguir recursos para atender la falta de medicamentos y evitar que el presupuesto vuelva a quedar por debajo de las necesidades reales del sistema de salud.

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Advierte sobre un presupuesto insuficiente

Leite sostuvo que el presupuesto destinado a medicamentos durante este año habría sido de unos US$ 700 millones, pero que la ejecución se encontraría por debajo de la mitad. Para el próximo año, estimó que serían necesarios unos US$ 1.200 millones para medicamentos y servicios médicos como radiografías, tomografías y estudios PET.

“Si seguimos haciendo un presupuesto subvaluado sobre las necesidades de la gente, vamos a tener el mismo problema”, advirtió.

El senador defendió finalmente su postura frente a las críticas que recibió por sus cuestionamientos dentro del oficialismo. Afirmó que no pretende generar divisiones, sino ejercer su función legislativa y promover cambios en el manejo de los recursos públicos.

“Si decir ‘quiero hacer esto para mejorar’ es ser tiroteador, entonces sí, denme de tiroteador”, expresó, al ratificar que continuará reclamando medidas para garantizar medicamentos a los pacientes del sistema público.