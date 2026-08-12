Proyecto de Leite, postergado: senador defiende redireccionamiento y pide al MEF transparentar saldos

El proyecto de ley impulsado por el senador colorado cartista Gustavo Leite, que propone el redireccionamiento de unos G. 500.000 millones hacia el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPYBS) para la adquisición urgente de medicamentos e insumos, no prosperó en la sesión ordinaria de la Cámara de Senadores pese a figurar en el primer punto del orden del día.

La postergación responde a un pedido formal del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que solicitó un plazo de 15 días para auditar y verificar la existencia real de saldos presupuestarios no ejecutados en diversas dependencias estatales.

“Ejecución del 0% en el interior del país”

En declaraciones brindadas a la prensa antes de la sesión, Leite consideró oportuno el tiempo solicitado por el Ejecutivo, pero lanzó una advertencia sobre el estado crítico de los centros asistenciales.

“¿Qué va a pasar si el Ministerio de Economía descubre que ya no hay más saldo y en Salud hay una ejecución del 47 %? ¿Qué va a pasar? Va a seguir la falta de medicamentos. El problema no es con Leite; el problema es el medicamento de la gente que no hay en los hospitales, sobre todo del interior”, manifestó.

El parlamentario expuso datos de informes que señalan que en departamentos como Boquerón y Ñeembucú, la ejecución presupuestaria para la compra de medicamentos registra niveles del 0 %. Señaló además que mientras los grandes hospitales urbanos operan de forma “medianamente aceptable”, las comunidades del interior sufren un desabastecimiento total.

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“Economía de guerra” y deuda flotante

Al ser consultado sobre las objeciones planteadas por legisladores del propio oficialismo, entre ellos el senador Silvio “Beto” Ovelar, quien argumentó la rigidez del Presupuesto General de la Nación, Leite sostuvo que el contexto socioeconómico exige medidas excepcionales. El legislador explicó que la escasez actual se debe a dos factores coyunturales como el advenimiento de una “economía de guerra” y el hallazgo de una abultada “deuda flotante” heredada, cuyo monto definitivo aún no ha sido precisado.

“Hay una posibilidad de que se esté pagando deuda de antes con presupuesto de ahora, y por eso están faltando los medicamentos. Cuando tenés circunstancias anormales, te ves obligado a hacer excepciones; tenemos que ser un poco más abiertos de cabeza”, enfatizó.

Ante las dudas sobre el alcance del tijeretazo presupuestario, Leite aclaró que la propuesta preserva las áreas sensibles del Estado, como salud, educación, seguridad, etcétera. Según las estimaciones del proyectista, el saldo disponible en los rubros recortables rondaría actualmente los G. 420.000 millones.

Finalmente, Leite dirigió un mensaje al titular del MEF: “Le pido al ministro de Economía que por favor se aboque rápido a decirnos cuántos son los saldos y a obligar el dinero que necesita el Ministerio de Salud para cumplir con la gente. Esto no es mi proyecto, es el clamor de la ciudadanía”.

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