Concepción: paciente oncológica precisa ayuda para asegurar su alimentación

María José Colmán (25) padece cáncer de pulmón y pide la ayuda solidaria de la ciudadanía para poder alimentarse. Debido a su enfermedad no puede trabajar, por ello no puede comprar lo necesario para su alimentación.

Necesita de una nutrición especial por su condición de paciente oncológica.

La mujer dijo que lamentablemente no puede realizar ninguna tarea para poder generar ingresos en forma segura.

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Actualmente se dedica a la venta de números de juegos de tapaditas, vía celular, que le da algunos pequeños ingresos y, de esa manera, puede comprar frutas y verduras.

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Para quienes deseen ayudar a la joven madre de dos hijos, se pueden comunicar al 0976 826 814.

A más de un año

Mencionó que luego de publicar su situación en los medios de comunicación y con la ayuda de algunas autoridades, finalmente pudo recibir hace dos semanas el medicamento.

Son 6 cajas de Lorlatinib de 100 mg, cuyo costo es de G. 57 millones por caja, explicó.

Fueron los propios funcionarios del Instituto Nacional del Cáncer (Incan) quienes llegaron hasta su casa para hacerle entrega de la medicina.