Notifican a vecinos del arroyo Lambaré para que evacuen zona ante llegada de El Niño

Ante la llegada y consolidación del fenómeno meteorológico “El Niño”, la Municipalidad de Lambaré, a través de su Dirección de Desarrollo Urbano, intensificó las acciones preventivas y comenzó a notificar formalmente a los ocupantes y familias asentadas en las márgenes y franja de seguridad del arroyo Lambaré.

El documento advierte sobre el alto riesgo de inundaciones, desbordamientos, desprendimientos de tierra y erosionamiento de suelo.

La notificación exhorta de manera formal a la evacuación y abandono preventivo de la zona de riesgo con el fin de salvaguardar la integridad física de las familias, deslindando responsabilidades a la municipalidad ante lo que pudiera ocurrir.

Asimismo, el escrito detalla medidas de precaución inmediatas, tales como mantenerse en alerta ante subidas repentinas del agua, desconectar suministros eléctricos y gas en tormentas intensas, y la prohibición absoluta de arrojar residuos o escombros al cauce.

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La noticia generó profunda preocupación e incredulidad entre los lugareños con prolongada residencia en la zona, quienes sostienen que la problemática requiere soluciones de fondo y no medidas unilaterales de desarraigo.

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Al respecto, la señora Celsa Villamayor, residente del barrio Mariscal López, expresó su desconcierto ante la medida municipal implementada de forma imprevista.

“Para sorpresa nuestra llegó ayer la notificación, porque en cincuenta años que vivimos acá, esto nunca hubo. Nunca nos alcanzó el agua y no queremos salir de acá”, señaló.

La pobladora también cuestionó la desatención histórica por parte de las autoridades municipales en materia de obras hídricas estructurales, señalando que los trabajos paliativos existentes fueron realizados por iniciativa de los propios vecinos ante la ausencia de respuestas institucionales.

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Comentó que el canal para el paso del agua que tienen en la zona fue construida por un vecino. “La municipalidad nunca se manifestó para brindar ayuda. La solución acá sería que se entube todo. Esto que nos ofrecieron no es una ayuda definitiva, es algo momentáneo nomás”, puntualizó.