“No queremos otra tragedia”: pobladores de Pedrozo y Jhugua Jhu exigen seguridad vial

La preocupación y el hartazgo marcaron la tarde de este martes en la zona de la compañía Pedrozo de la ciudad de Ypacaraí. Pobladores del lugar realizaron una manifestación pacífica sobre la ruta PY02 para reclamar respuestas ante la inseguridad vial que, según denuncian, enfrentan diariamente.

Con el lema: “Por la vida y seguridad de todos”, los lugareños salieron a la vía pública para exigir la construcción de pasarelas peatonales, paradas de ómnibus seguras y colectoras internas de circulación.

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La movilización no fue solamente un reclamo por infraestructura, sino también un llamado de atención ante el riesgo al que están expuestos peatones, pasajeros y conductores.

Mercedes Martínez, pobladora de la zona, relató la preocupación que existe entre las familias y cuestionó que tengan que convivir diariamente con el peligro.

“No queremos esperar a que ocurra otra tragedia para que recién nos escuchen. Necesitamos soluciones antes, porque acá hay personas que todos los días tienen que pasar y movilizarse para ir al trabajo o a las escuelas en medio del peligro”, manifestó.

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El reclamo de los pobladores no busca generar conflictos, sino conseguir que las autoridades atiendan una problemática que afecta directamente a quienes viven y trabajan en el sector, explicó.

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Crítica de los pobladores

La medida de presión vuelve a poner sobre la mesa un reclamo que las autoridades deberían responder: ¿Cuántos accidentes más deben ocurrir para que se priorice la seguridad de los pobladores?

Mientras se proyectan y ejecutan importantes obras viales, los vecinos cuestionan que aspectos básicos como cruces peatonales seguros, paradas adecuadas y vías alternativas de circulación sigan siendo una necesidad pendiente.

Para quienes viven en Pedrozo y Jhugua Jhu, la seguridad no puede quedar únicamente en promesas ni esperar a que ocurra una nueva tragedia. La infraestructura debe anticiparse al peligro y proteger vidas, no llegar después de que las estadísticas se llenen de víctimas.

Los pobladores anunciaron que continuarán reclamando hasta obtener respuestas concretas de las autoridades y responsables de las obras.

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