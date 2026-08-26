Preocupación por tres ambulancias del departamento de Caaguazú destinadas al Mundial de Rally de Itapúa

El director de la 5ª Región Sanitaria, Dr. Cristian Vera, confirmó que tres ambulancias del departamento fueron enviadas para la cobertura del evento deportivo.

Vera explicó que el departamento cuenta con 18 ambulancias distribuidas en los principales centros asistenciales, por lo que actualmente quedan 15 móviles disponibles para atender los requerimientos habituales de los 22 distritos del departamento de Caaguazú.

No obstante, aseguró que la disponibilidad de estas unidades no afectaría la cobertura sanitaria debido al funcionamiento del Centro Regulador, que permite coordinar el traslado de pacientes y la utilización de los móviles disponibles.

“La existencia del Centro Regulador posibilita que no se resienta el envío de esas tres ambulancias para la cobertura del rally”, manifestó Vera.

El responsable sanitario sostuvo además que el sistema permite que las 15 ambulancias restantes puedan ser movilizadas hacia cualquier punto del departamento, cuando exista un paciente que requiera ser trasladado desde un establecimiento asistencial hasta un centro de mayor complejidad.

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“El Centro Regulador asegura la cobertura en todos los servicios”, remarcó.

La situación genera inquietud entre pacientes y profesionales de la salud, considerando que la disponibilidad de ambulancias ya constituye una dificultad en distintos puntos del país, principalmente cuando se requiere un traslado urgente.

Desde la Región Sanitaria, sin embargo, sostienen que mediante la coordinación del Centro Regulador se puede mantener la atención y responder a las necesidades de traslado pese a la afectación temporal de tres móviles para el evento deportivo.