Villarrica: Asegurados critican desabastecimiento de farmacias del IPS en el interior

Asegurados del Instituto de Previsión Social (IPS) de Villarrica cuestionaron que los anuncios realizados por las autoridades de la previsional sobre el abastecimiento de medicamentos no se reflejen de la misma manera en los servicios del interior del país.

Los pacientes señalaron que la falta de medicamentos continúa siendo una de las principales dificultades que enfrentan al acudir al Hospital Regional del IPS de Villarrica y a las unidades sanitarias del departamento de Guairá.

Las quejas se concentran principalmente en la disponibilidad de fármacos utilizados para el tratamiento de enfermedades crónicas, entre ellos medicamentos para la hipertensión y la diabetes, además de antihistamínicos.

Los asegurados aseguraron que deben esperar varias semanas entre una consulta y otra para acceder a nuevos lotes de medicamentos. Sin embargo, cuando finalmente llegan a los establecimientos, el stock puede agotarse en apenas dos o tres días.

Esta situación obliga a numerosos pacientes a regresar periódicamente a los centros asistenciales para consultar si ya fueron repuestos los medicamentos que necesitan, con el riesgo de realizar el viaje y encontrarse nuevamente con las estanterías vacías.

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El problema genera especial preocupación entre los adultos mayores y pacientes con enfermedades crónicas, quienes dependen de la continuidad de sus tratamientos y, ante la falta de medicamentos, deben recurrir a farmacias privadas para adquirirlos.

Dependen de Asunción

El director zonal del IPS en Guairá, doctor Julio Olazar, explicó que la distribución de medicamentos en la previsional funciona de manera diferente a la de los servicios dependientes del Ministerio de Salud. Aclaró que el IPS no dispone de un parque sanitario regional en Guairá desde el cual se distribuyan los medicamentos e insumos a los establecimientos, como ocurre con la IV Región Sanitaria.

En el caso de la previsional, los medicamentos dependen del parque sanitario central, ubicado en Asunción. Desde allí se realizan los envíos correspondientes a los establecimientos del departamento. Según explicó el director zonal, los lotes son recibidos una vez al mes, generalmente entre los días 12 y 19, y posteriormente son distribuidos entre el Hospital Regional del IPS de Villarrica y las diferentes unidades sanitarias del departamento.

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Los asegurados, sin embargo, cuestionaron que este esquema no sea suficiente para garantizar la disponibilidad permanente de los medicamentos que forman parte de sus tratamientos.

Vía crucis de los asegurados

Para muchos pacientes, la situación se vuelve especialmente desgastante porque deben trasladarse hasta Villarrica, realizar largas esperas para una consulta o control médico y posteriormente descubrir que el medicamento indicado no está disponible. Ante la incertidumbre sobre las fechas de reposición, algunos asegurados recurren incluso a conocidos dentro de la institución o a otros pacientes para enterarse de cuándo llegan los nuevos lotes de medicamentos.

Una asegurada de 60 años, quien prefirió mantener su identidad en reserva, llegó desde Ñumí para realizar una consulta y retirar los medicamentos recetados por su médico. En esta ocasión, dijo haber tenido la suerte de encontrar todos los fármacos que necesitaba.

La mujer explicó que debe trasladarse aproximadamente 30 kilómetros hasta Villarrica y permanecer durante varias horas en el centro asistencial para sus consultas y controles de rutina. Aunque esta vez consiguió sus medicamentos, afirmó que ya está acostumbrada a que, después de realizar todo el esfuerzo del traslado y la espera, le informen que alguno de los fármacos que necesita se encuentra agotado.

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La paciente afirmó que la situación resulta cada vez más extenuante debido a su edad y señaló que suele encontrarse con personas incluso mayores que atraviesan las mismas dificultades para acceder a sus tratamientos.

A esto se suma el impacto económico y familiar que representa cada visita al hospital. Según relató, sus familiares deben prácticamente perder una mañana de trabajo para acompañarla hasta Villarrica y, cuando los medicamentos no están disponibles, finalmente deben comprarlos en farmacias privadas.

Los asegurados consideran que la falta de medicamentos contradice el discurso de las autoridades nacionales del IPS, que han anunciado distintas medidas para mejorar el abastecimiento de la previsional. Mientras los directivos de la institución aseguran que se realizan esfuerzos para paliar las faltantes, los pacientes del interior reclaman que las soluciones también se traduzcan en una provisión constante y suficiente en los hospitales y unidades sanitarias alejadas de Asunción.