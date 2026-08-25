IPS de Pilar, nuevamente sin medicamentos esenciales

Una vez más, los asegurados del IPS de Pilar deben enfrentar la falta de medicamentos en la farmacia del hospital. Según las denuncias, incluso medicamentos de uso frecuente y considerados esenciales no están disponibles para los pacientes.

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Efigenio Ruiz Díaz, jubilado, quien fue aportante al IPS durante más de 30 años, manifestó su indignación por la situación. Relató que acudió al hospital debido a un cuadro de fiebre, pero no pudo retirar el medicamento que necesitaba.

“Soy jubilado y aporté más de 30 años a la Previsión. No se puede comprender la falta de medicamentos en la farmacia. Vine a consultar porque tenía fiebre y ni siquiera había paracetamol, por lo que tuve que comprarlo afuera”, señaló.

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Ramón González, otro asegurado, cuestionó la falta de losartán de 50 miligramos, un medicamento antihipertensivo de alta demanda entre los pacientes. Indicó que se trata de uno de los fármacos más utilizados debido a la cantidad de personas que requieren tratamiento para la hipertensión.

En la farmacia del IPS de Pilar, una funcionaria quien prefirió no revelar su identidad por temor a represalias, reconoció que existen faltantes de medicamentos y sostuvo que el problema se registra a nivel nacional.

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Por su parte, la directora del Hospital Regional del IPS de Pilar, Gilda Espinoza, confirmó que actualmente existen medicamentos agotados. Explicó que los productos recibidos para cubrir la demanda correspondiente a este mes ya fueron utilizados y que aguardan una nueva provisión.

Según la directora, la reposición de medicamentos está prevista para el próximo 8 de septiembre, fecha en la que esperan normalizar el abastecimiento de la farmacia.

Mientras tanto, los asegurados deben recurrir a farmacias particulares para adquirir medicamentos que deberían estar disponibles dentro del sistema previsional, situación que genera preocupación especialmente entre jubilados y pacientes con tratamientos permanentes.