Vecinos se movilizan para exigir la recuperación integral del Parque Carlos Antonio López

Considerado un enclave histórico y uno de los pulmones verdes más relevantes de la ciudad capital, el Parque Carlos Antonio López padece las consecuencias de más de una década de falta de inversión y mantenimiento por parte de la Municipalidad de Asunción.

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Ante este escenario, pobladores de los barrios Sajonia, Doctor Francia, Carlos Antonio López, La Encarnación y zonas aledañas decidieron organizarse para impulsar un proyecto de revitalización integral.

En los últimos días, representantes comunitarios mantuvieron una reunión ampliada con cerca de medio centenar de usuarios e integrantes de corporaciones legislativas comunales para diagnosticar la situación e iniciar el camino institucional.

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“La infraestructura del parque está abandonada. La solución tiene que ser integral, no queremos más parches. La Municipalidad limpia pero no invierte ni atiende un espacio verde histórico que tiene casi 90 años de vida”, expresó Arístides Ortiz, integrante de la Asociación de Vecinos y Amigos del Parque Carlos Antonio López.

Un diagnóstico alarmante en infraestructura y servicios

Los habitantes y visitantes habituales del predio destacan que el abandono se manifiesta de forma generalizada en múltiples áreas operativas y de esparcimiento.

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Mirador histórico clausurado

Un punto emblemático desde donde se divisaba el centro histórico capitalino permanece fuera de servicio y abandonado desde hace más de dos décadas.

Instalaciones deportivas y recreativas en ruinas

Las canchas de básquetbol, vóleibol y fútbol 5 presentan deterioros graves y rajaduras que deben ser remendadas de forma precaria por los propios deportistas. Asimismo, los dos sectores de juegos infantiles cuentan con estructuras rotas que representan un riesgo para los niños.

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Inseguridad y deficiencia en servicios básicos

Los vecinos denuncian la falta de resguardo municipal las 24 horas para frenar episodios de vandalismo nocturno y desmanes causados por hinchadas los fines de semana. A esto se suman sanitarios en mal estado, constantes fallas en el alumbrado público e incluso la pérdida del servicio de internet gratuito que funcionaba en el predio.

Deterioro ambiental

Los camineros registran una severa erosión del suelo que genera canaletas en la superficie, mientras que numerosos árboles centenarios muestran signos de enfermedad sin recibir atención fitosanitaria.

Exigencia formal ante la Junta Municipal

La Asociación de Amigos y Vecinos del Parque, que reactivó sus reuniones sistemáticas hace seis meses, adelantó que en un plazo aproximado de 15 días se presentará formalmente ante la Junta Municipal de Asunción.

El objetivo central será ingresar la solicitud oficial y fiscalizar la puesta en marcha de un plan de obras definitivo que restituya el valor turístico, ambiental y recreativo del espacio.