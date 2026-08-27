Cirujano pediátrico: “Hace varios años venimos trabajando de la manera incorrecta”

La doctora Rossana González, presidenta del Sindicato Nacional de Médicos (Sinamed) anunció este jueves que una larga lista de médicos estaban renunciantes, entre ellos muchos profesionales altamente calificados.

La representante sindical les indicó a los senadores y a los ministros que las renuncias no son como medida de presión ante el poco avance hacia una solución a sus pedidos, sino porque el dinero ya no alcanza para cubrir con sus responsabilidades.

Frente a esta situación, el doctor Roberto Mazó, secretario gremial de la Sociedad Paraguaya de Cirugía Pediátrica, confirmó que de no llegar a un acuerdo con el gobierno, el total de los cirujanos pediátricos del país renunciará el lunes.

“Apoyamos lo que es la huelga de médicos y creemos que la solicitud de estas reivindicaciones son justas. Hasta ahora no hay intención del Gobierno de subsanar esta situación y las condiciones ya no están dadas para poder trabajar con tranquilidad”, apuntó el profesional de blanco.

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Seguido aseguró que en caso de no tener una respuesta favorable para el día de mañana, el lunes se estarían efectivizando las renuncias de la totalidad de los cirujanos pediátricos a nivel país que componen el staff de Cirugía Pediátrica del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.

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“Somos 39 cirujanos pediátricos distribuidos a nivel central e interior del país. A nivel central estamos en los hospitales de Luque, eh Hospital del Trauma, Nacional de Itauguá y Acosta Ñu, y a nivel interior están en el Hospital General de Coronel Oviedo y el Hospital de Ciudad del Este”, mencionó.

“Hace varios años que venimos trabajando de la manera incorrecta. Venimos comprando instrumentales y tenemos que hacer comprar insumos a los pacientes porque en el Hospital no hay”, mencionó.

Para finalizar el doctor remarcó que la falta de equipamiento adecuado y suministros médicos no solo afecta sus ingresos, sino que les impide realizar procedimientos quirúrgicos de manera segura y ética, exponiéndolos a cometer errores médicos involuntarios.