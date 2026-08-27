Médicos afirman que siguen en pie y están más fuertes que nunca

Tras el cuarto día de huelga, los médicos continúan sin recibir una respuesta favorable a sus reclamos por parte del Gobierno. Ante esta situación continúan con las movilizaciones en los diferentes puntos del país e inclusive se preparan para llevar su lucha hasta Encarnación, en la zona donde se desarrolla el Rally Mundial.

“Estamos esperando una respuesta valedera por parte del Gobierno. Ya es el cuarto día de huelga, la cual fue anunciada el julio, por lo que pasó mucho tiempo para que el Gobierno pueda haber preparado alguna acción positiva”, sostuvo Jorge Noldin, médico ginecólogo e integrante de la Comisión Directiva del Sindicato Nacional de Médicos (Sinamed).

A renglón seguido expresó: “Seguimos en pie y estamos más fuertes que nunca. El gremio de médicos sabe que lo que pide es algo justo, algo postergado y algo necesario”.

En otro momento, el doctor Noldin remarcó que el Gobierno tiene 24 a 48 horas más para dar una respuesta positiva.

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Por otra parte, el profesional confirmó que un gran contingente de médicos de diferentes puntos del país se está preparando para partir rumbo a Encarnación entre esta tarde y noche, para llevar el reclamo a nivel mundial.

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“Lo que la gente tiene que entender es que prácticamente estamos desesperados. El médico no quiere salir de su consultorio para estar en la calle y abandonar a sus pacientes. Nosotros nos preparamos para salvar vidas, no para salir a la calle a mendigar algo que nos pertenece”, finalizó.