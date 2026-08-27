Colegio Nacional Barcequillo sigue con el retraso en las obras

El Colegio Nacional Barcequillo, ubicado en la ciudad de San Lorenzo, continúa con retraso en las obras de refacción de tres aulas que debían ser entregadas a inicios de este agosto.

El principal problema es la falta de materiales para dar continuidad a los trabajos de electricidad y herrería que debían concluir semanas atrás, según explicaron.

Desde la Municipalidad de San Lorenzo plantearon que los alumnos desarrollen clases en una institución denominada Centro de Estudios Mariscal Estigarribia que ofrece el servicio de cursillos para postulantes a la Policía Nacional y a la Academia Militar.

La profesora Gloria Benítez lamentó la decisión tomada por parte de las autoridades de la Municipalidad de San Lorenzo de optar por alquilar un local en lugar de adquirir los materiales necesarios para la culminación de los trabajos dentro de la institución.

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“No entendemos por qué están optando por esta decisión. ¿No es más conveniente acaso que se compren los materiales y se terminen todos los trabajos para que podamos contar con las aulas?”, refirió la docente.

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Mencionó, además, que trasladar las clases a otra institución puede poner en peligro a los estudiantes por ser un grupo vulnerable por las edades que tienen.

“Para nosotros va a ser inmensamente difícil manejar esto. En nuestra institución nosotros ya sabemos cómo actuar, pero en otro lugar debemos estar más atentos a todo”, manifestó.

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La docente instó a las autoridades a replantear la decisión tomada y a buscar una decisión para poder culminar la refacción de las aulas que hasta ahora siguen en proceso.

La empresa que fue adjudicada es la Constructora GFEN, representada por Giovanni Fabrizio Elizaur Nicolicchia. El costo total de la obra es de G. 2.734.859.017-

Trasladamos las quejas a la encargada del área del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo de Paraguay (Fonacide) de la Municipalidad de San Lorenzo, Prof. Celia González, quien respondió que las obras están atrasadas pese a haber hecho los reclamos correspondientes.

“Estamos realizando todos los reclamos para poder agilizar la obra. Estamos en contacto con la ingeniera para poder continuar con los trabajos. Hay un instituto cerca de la institución que estará disponible. Ahí queremos que los chicos vayan para no perder más las clases mientras se terminan los trabajos”, explicó la Prof. Celia González.