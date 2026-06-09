San Lorenzo: lento avance de obra obliga a alumnos de Barcequillo a dar clases a la intemperie

Desde hace semanas, numerosos alumnos del Colegio Nacional Barcequillo de San Lorenzo dan clases a la intemperie. El hecho obedece a que no cuentan con aulas disponibles a causa del retraso de las obras ejecutadas por la Municipalidad.

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La construcción forma parte de un proyecto impulsado por la Municipalidad y contempla la edificación de varias aulas, con proyección de crecimiento a tres pisos a futuro dentro de la institución educativa. Sin embargo, los trabajos presentan importantes retrasos en relación con los plazos inicialmente anunciados.

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Según la promesa inicial hecha a comienzos de año por la Municipalidad, administrada por Felipe Salomón (ANR-HC), que apunta a su reelección, la obra debía ser entregada en mayo último. No obstante, al cierre de esta edición, la construcción sigue inconclusa y los estudiantes continúan desarrollando actividades académicas en condiciones poco adecuadas.

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La empresa adjudicada es la Constructora GFEN, representada por Giovanni Fabrizio Elizaur Nicolicchia. El costo total de la obra asciende a G. 2.734.859.017 e incluye la refacción del Colegio Nacional Barcequillo.

Esta empresa también tiene un importante retraso en los trabajos que se realizan en la escuela Carolina Romero, en el barrio Villa Industrial de San Lorenzo.

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Los trabajos avanzan lentamente y actualmente, solo siete albañiles trabajan en el lugar. Además, la preparación del hormigón se realiza mediante un trompito, situación que evidencia la lentitud con la que avanza el emprendimiento.

La falta de aulas disponibles obliga a los alumnos de la Educación Media a permanecer en espacios abiertos durante las horas de clase, exponiéndose a las inclemencias del tiempo y a las bajas temperaturas registradas en los últimos días.

La coordinadora de la institución, Gloria Benítez, manifestó que existe una mayor expectativa respecto a la continuidad de los trabajos en comparación con los primeros meses, cuando la obra permaneció paralizada.

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“Esto debía entregarse en el mes de mayo. Ahora estamos esperanzados con el avance de la obra, aunque es lento. Debido a esto, los alumnos dan clases a la intemperie”, expresó la educadora.

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Miembros de la comunidad educativa esperan que la construcción se acelere para que concluya en el menor tiempo posible, a fin de garantizar condiciones adecuadas para el desarrollo de las actividades académicas de los estudiantes afectados.