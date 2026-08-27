Día de la Iglesia Evangélica: Luteranos rechazan nombre y piden respetar la historia de la Reforma

La propuesta legislativa para declarar un día nacional en honor a la Iglesia Evangélica encendió un profundo debate teológico e histórico. El Proyecto de Ley propuesto por los senadores Orlando Penner, Lizarella Valiente, Gustavo Leite y Blanca Ovelar buscaba originalmente instituir en el calendario nacional un reconocimiento al aporte de las comunidades evangélicas.

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Sin embargo, la elección de la fecha —el 31 de octubre— y la denominación elegida desencadenaron una inmediata reacción institucional por parte de varias misiones evangélicas históricas establecidas en Paraguay.

A través de una nota formal dirigida al presidente de la Cámara de Senadores, Basilio Núñez, la Iglesia Evangélica Luterana del Paraguay (IELPA) y la Iglesia Evangélica del Río de la Plata (IERP) expresaron su oposición a que la festividad sea nombrada “Día Nacional de la Iglesia Evangélica”.

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Argumentan que el término “evangélico”, en el lenguaje contemporáneo paraguayo, ha quedado asociado mayoritariamente a las corrientes pentecostales y de tradición libre, lo cual desplaza el eje central del acontecimiento. Según señalan los líderes luteranos, el 31 de octubre conmemora la fijación de las 95 Tesis de Martín Lutero en 1517 en Wittenberg, un hito teológico, cultural y social de alcance universal que dio origen a la Reforma Protestante.

Por ello, solicitaron que se respete la costumbre de la mayoría de los países occidentales y se mantenga el nombre de “Día de la Reforma Protestante” o simplemente “Día de la Reforma”. “Llamarlo ‘Día Nacional de la Iglesia Evangélica’ desplaza el eje del acontecimiento: de un hito histórico compartido por múltiples tradiciones cristianas a la afirmación identitaria de un solo sector religioso, por más amplio que este sea”, dice la nota remitida al titular del Parlamento Nacional.

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Invisibilización histórica: Más de 130 años de tradición luterana

Uno de los puntos más firmes de la nota remitida al Congreso cuestiona la exposición de motivos del proyecto de ley, la cual centra los antecedentes del protestantismo paraguayo casi con exclusividad en las misiones anglicanas lideradas por Wilfred Barbrooke Grubb a finales del siglo XIX en el Chaco.

Las autoridades de la IERP e IELPA recordaron al Parlamento que la presencia protestante organizada en el país es contemporánea e incluso anterior a varios de los hechos citados en la iniciativa parlamentaria:

Fundación de la IERP (1893)

Se constituyó la Deutscher Kirch- und Schulverein (Asociación de la Congregación Evangélica y Escuela Alemana), origen directo de la actual Congregación Evangélica Alemana de Asunción (IERP) y del Colegio Goethe.

Primer Templo Protestante (1894)

Se inauguró el primer templo no católico en la historia de la República del Paraguay, convirtiéndose además en refugio de fe para diversas denominaciones disidentes de la época.

Arraigo de la IELPA (1937)

Oficialización del trabajo de la Iglesia Evangélica Luterana del Paraguay, iniciada por inmigrantes centroeuropeos a comienzos de la década de 1930 en el interior del país y formalizada jurídicamente en 1938 como Iglesia Luterana de la Santa Cruz en Itapúa.

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Ambas instituciones subrayaron que su aporte no se limitó al ámbito del culto, sino a una ética del trabajo traducida en la creación de cooperativas, escuelas, instituciones comunitarias y modelos productivos que impulsaron el desarrollo económico del Paraguay en al menos diez departamentos de la República.

Modificaciones en el Senado

Durante su tratamiento en el pleno de la Cámara de Senadores, el proyecto original sufrió modificaciones sustanciales respecto a las intenciones iniciales de sus proyectistas. En primer lugar, la fecha de conmemoración, fijada inicialmente para el 31 de octubre, fue modificada para establecerse el último domingo de octubre. Asimismo, se descartó la declaración de feriado nacional.

Por otro lado, la propuesta de incluir la conmemoración en el calendario escolar oficial fue eliminada del texto final tras una moción presentada por la senadora Blanca Ovelar. Pese a estos cambios legislativos, la Cámara Alta decidió mantener la denominación “Día Nacional de la Iglesia Evangélica”, punto que continúa bajo el activo reclamo de revisión por parte de las iglesias luteranas.

Petición al Congreso: Diálogo e inclusión

A modo de conclusión, la IELPA y la IERP solicitaron respetuosamente al Congreso de la Nación tres medidas concretas antes de la promulgación definitiva de la normativa: