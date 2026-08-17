Leite busca declarar el “Día Nacional de la Iglesia Evangélica” y posterga su “recorte de gastos”

El senador Gustavo Leite (ANR, HC) volvió al Congreso tras dejar el cargo de Embajador Paraguayo ante Estados Unidos, y apenas retornó a sus funciones legislativas lanzó duras críticas, al presidente de la República Santiago Peña, y presentó planes de emergencia para la compra de insumos y medicamentos.

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En su primera exposición, planteó aplicar un recorte de gastos superfluos por US$ 400 millones para destinarlos a Salud. Finalmente, presentó junto a Orlando Penner y Antonio Barrios un proyecto de ley con el mismo fin, pero solo por US$ 80 millones, y acordó con el Poder Ejecutivo postergar el tratamiento de la iniciativa.

Mientras tanto, Leite apadrina ahora un proyecto de Penner (exPPQ) que declara el 31 de octubre como Día Nacional de la Iglesia Evangélica en la República del Paraguay".

Acompañan como proyectistas Blanca Ovelar (ANR) y Lizarella Valiente (ANR, HC).

Lutero y sus 95 tesis

A nivel mundial, en la misma fecha se celebra tanto Halloween como el Día de la Reforma Protestante, iniciado en 1517 cuando Martín Lutero clavó en la puerta de su Iglesia en Alemania sus 95 tesis, una propuesta que separó a los protestantes de la Iglesia católica.

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A nivel local, el proyectista destaca el trabajo de las iglesias menonitas en el Chaco y sostiene que se busca el reconocimiento al aporte histórico, cultural, social, educativo, humanitario y espiritual que las iglesias y organizaciones evangélicas han desarrollado en la República del Paraguay a lo largo de su historia.

Recalcan que, en Paraguay, entre las figuras más relevantes de este proceso histórico se encuentra el misionero anglicano escocés Wilfred Barbrooke Grubb (1865-1930), enviado por la South American Missionary Society, quien llegó al Paraguay en el año 1889 y desarrolló una extensa labor entre los pueblos originarios del Chaco durante más de dos décadas.