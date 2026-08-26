Día de las Iglesias Evangélicas: Esto resolvió el Senado sobre el feriado y el calendario escolar

Se aprobó así el proyecto de ley de crear un día que conmemore la contribución de las Iglesias Evangélicas en el Paraguay. Los proyectistas son los cartistas Gustavo Leite, Lizarella Valiente y Orlando Penner, junto a la disidente Blanca Ovelar.

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No obstante, hubo cambios resaltantes en el proyecto original.

Durante el debate, Yolanda Paredes (Cruzada Nacional) pidió la postergación del proyecto y cuestionó la celeridad del tratamiento. Sostuvo que tras numerosas conversaciones con miembros de esta comunidad religiosa, en gran medida, los mismos evangélicos no apoyan el proyecto.

Paredes propuso que primero se llame a una audiencia pública y acusó al oficialismo de estar creando “una guerra sin cuartel” dentro de las mismas iglesias evangélicas a cambio de “alguna indulgencia” (venta de perdón). Señaló que la iglesia luterana en Paraguay solicitó cambiar el acápite de “Día de la Iglesia Evangélica” por el “Día de la Iglesia Protestante”.

Así quedó la versión aprobada

A pedido de uno de los proyectistas, el senador Orlando Penner (cartista, exPPQ), legislador vinculado a las iglesias menonitas del Chaco, finalmente se eliminó de la redacción que la conmemoración sea el 31 de octubre.

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Penner pidió que en el texto final la conmemoración se realice el “último domingo de cada mes de octubre”.

Por su parte Blanca Ovelar (ANR), pidió testar el artículo N° 3 del proyecto de ley para que no se obligue al Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) a incluir esta fecha en el calendario escolar. El senador Natalicio Chase (ANR, HC), líder de la bancada cartista, dijo que el oficialismo apoyaba esta modificación.

Ovelar recordó que durante su gestión como ministra de Educación se aprobaron las subvenciones a escuelas evangélicas y que al mismo tiempo rechazó prohibir o promover el rezo católico en las escuelas públicas por una “cuestión cultural”.

¿Qué pasó del feriado ?

Días atrás, la senadora y firmante de la inciativa, Lizarella Valiente (ANR, HC) defendió el proyecto ante los medios de prensa y hasta lanzó la posibilidad que la fecha incluya un feriado religioso.

Sin embargo, la senadora y esposa del exintendente de Asunción, Oscar “Nenecho” Rodríguez, no se atrevió a incluir esta propuesta en el debate.