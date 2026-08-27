Huelga de médicos: pacientes reclaman falta de atención en el Hospital de Loma Pytã

La huelga de médicos generó quejas de pacientes en el Hospital Materno Infantil de Loma Pytã, donde usuarios manifestaron dificultades para acceder a la atención médica debido a la ausencia de profesionales en algunos servicios.

A esta situación se suman reclamos por la supuesta falta de insumos y medicamentos dentro del centro asistencial, dependiente del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS).

Una de las pacientes, identificada como Gilda Benítez, expresó su indignación ante las carencias denunciadas. “Es triste lo de nuestro país. Es una lágrima”, lamentó la mujer.

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Aseguran cobertura en áreas de urgencia y emergencias

Por su parte, el director médico del hospital, Walter López, sostuvo que los servicios de urgencia y emergencias médicas están garantizados pese a la medida de fuerza impulsada por los profesionales de blanco.

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Según explicó, la administración previó la cobertura mínima necesaria para mantener la atención en áreas sensibles, disponiendo de dos médicos por cada servicio de urgencia en Clínica Médica, Ginecobstetricia y Pediatría.

Asimismo, indicó que se encuentran efectuando traslados de pacientes mediante un trabajo coordinado con el Servicio de Emergencias Médicas Extrahospitalarias (SEME).

Consultas programadas son las más afectadas

López reconoció que la principal afectación se registra en las consultas programadas, aunque afirmó que la situación fue prevista con antelación por las autoridades del hospital.

En ese sentido, explicó que no se habilitó el agendamiento habitual de citas para este periodo, precisamente para reducir el impacto de la huelga sobre los pacientes.

“Abrimos la grilla de consultorios el último sábado de cada mes. Esta última semana, el agendamiento quedó cerrado justamente para prever esta situación”, señaló.

El director detalló, además, que las especialidades se habilitan de manera presencial y conforme a la disponibilidad existente en cada área médica.

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Disponibilidad de insumos y medicamentos

Respecto a los reclamos por la falta de medicamentos e insumos, el director médico aseguró que el hospital cuenta con abastecimiento en la mayor parte de los servicios.

No obstante, admitió que pueden registrarse faltantes puntuales, aunque aclaró que, en esos casos, los productos son solicitados a la gerencia correspondiente para su reposición.

“No significa que necesariamente no haya”, expresó López al referirse a las denuncias realizadas por algunos pacientes sobre la disponibilidad de medicamentos y materiales médicos.