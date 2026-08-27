Médicos en huelga se movilizan sobre la avenida Venezuela

Médicos que trabajan en los grandes centros dependientes del Ministerio de Salud Pública ubicados sobre la avenida Venezuela se movilizan este jueves marchando sobre media calzada en apoyo a la huelga nacional que hoy cumple su cuarto día, mientras los representantes del Sindicato Nacional de Médicos (Sinamed) prosiguen el diálogo con representantes del Gobierno.

El doctor Carlos Santa María, del Centro Nacional de Prevención y Tratamiento de Adicciones (Cenptra), ofició de vocero de esta movilización, que, según dijo, se organiza de forma pacífica y en dos turnos para hacer sentir el respaldo a sus compañeros movilizados en las distintas cabeceras departamentales a lo largo del país.

Lea más: Huelga de médicos: senadores se reúnen con gremios y buscan destrabar conflicto

Además de profesionales del Cenptra, también marchan médicos del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y del Ambiente (Ineram), el Hospital Psiquiátrico, el Programa Nacional de Control del Sida e ITS (Pronasida) y el Instituto de Medicina Tropical (IMT). De acuerdo con lo expuesto por Santa María, en todos estos centros asistenciales se atraviesan necesidades a la hora de prestar el servicio a los pacientes.

“Cada quien tiene su necesidad; todos coincidimos en que no tenemos los equipamientos suficientes o los insumos suficientes. Entonces a veces nos cuesta mucho brindar los servicios de calidad que la sociedad se merece”, indicó.

Lea más: Huelga de médicos: Latorre admite que el sistema de salud es “obsoleto”

“No vemos una predisposición real de las autoridades”

La movilización de los médicos en este punto se desarrollará hasta las 11:00 y, posteriormente, durante la tarde retomarán la medida de 13:00 a 15:00, teniendo en cuenta que la atención de urgencia en los hospitales sigue su curso normal.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Respecto a la respuesta de la clase política a las reivindicaciones del Sinamed, Santa María señaló que hasta ahora no perciben una intención gubernamental de avanzar hacia una solución que permita a los médicos levantar la medida de fuerza.

“Lastimosamente, no vemos que exista una predisposición real de las autoridades para poder responder de forma parcial o total al pedido que nosotros estamos formulando. Esperamos que en el transcurso del día o incluso mañana se pueda definir una propuesta formal”, manifestó el médico.

De esta propuesta y compromiso de las autoridades depende que la huelga, anunciada en un principio hasta este viernes, se levante; caso contrario, los médicos se reunirían en asamblea para confirmar que la medida se mantiene de forma indefinida, tal y como lo vienen anticipando desde hace días.

Lea más: “Si no se roba la plata, alcanza”, dicen médicos durante cierre de rutas en Encarnación