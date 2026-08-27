Luego del calor intenso, anuncian descenso de temperatura y tormentas para el fin de semana

Las altas temperaturas dominan el ambiente en gran parte del territorio nacional, marcando el inicio de jornadas calurosas que alcanzarán su pico máximo este jueves.

Este escenario sufrirá un giro radical durante el fin de semana con la llegada de un sistema frontal que traerá consigo un descenso sostenido de la temperatura y precipitaciones.

Sobre este comportamiento, refirió: “Comenzó ayer débilmente; sin embargo, hoy ya se disparó la temperatura, por lo que podemos hablar de un calor importante. Hoy va a ser el día pico, mañana puede ser similar, pero luego entra un frente frío y se espera un descenso nuevamente”, expresó Eduardo Mingo, director de Meteorología e Hidrología, al referirse a la actual ola de calor.

El alivio no será abrupto, pero sí sistemático. “El cambio comenzará a percibirse desde mañana por la noche en Asunción, Bajo Chaco, parte de Ñeembucú, Paraguarí y parte de Misiones. Para el sábado, el frente frío se extenderá hasta Itapúa, región que actualmente acoge el desarrollo del Rally Mundial”, apuntó.

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Además del descenso térmico, el sistema frontal estará acompañado por lluvias que se concentrarán inicialmente en la zona de Itapúa durante el domingo.

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“Para el inicio de la próxima semana, las precipitaciones se extenderán a toda la Región Oriental, coincidiendo con la llegada de la tradicional y potencialmente violenta tormenta de Santa Rosa, prevista para el domingo y el lunes”, señaló.

Por otra parte, indicó que estas variaciones están influenciadas por el fenómeno El Niño, cuyo primer impacto se refleja en la alteración térmica.

Según explicó, el invierno prácticamente quedó interrumpido desde mediados de julio, sin registros de frío extremo, y se espera que El Niño continúe intensificándose de cara a las temporadas de primavera y verano.