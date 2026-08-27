Médicos especialistas emplazan hasta mañana al Gobierno antes de renuncia masiva

En una conferencia de prensa, las asociaciones que nuclean a los cirujanos pediátricos, terapistas y anestesiólogos del país dieron un ultimátum de 24 horas al Gobierno para responder a sus reclamos, en medio de una huelga nacional de médicos, que se inició el lunes pasado. Dicen que, de lo contrario, este lunes presentarán en masa las renuncias firmadas al Ministerio de Salud.

Esta amenaza de renuncia generalizada se daría centros neurálgicos como el Hospital de Trauma, el Ineram, el Instituto de Medicina Tropical (IMT) y el Acosta Ñu.

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En el Hospital Pediátrico Acosta Ñu, el 93% de los terapistas y 35 de los 40 anestesiólogos del staff ya tienen lista su dimisión, mientras que en el Hospital Nacional de Itauguá la adhesión a la renuncia alcanza al 90% del personal de terapia intensiva y al 100% en el área neonatal.

Se calcula que el 80% de los 240 anestesiólogos que operan en la red pública abandonará sus puestos. Aunque los voceros aclaran que las cifras definitivas siguen en aumento debido a la llegada constante de notas de adhesión de renuncias desde dependencias del interior.

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Las vocerías de los especialistas revelaron que la crisis ya no pasa solo por una equiparación salarial o el cumplimiento de leyes vigentes, también por la imposibilidad de seguir trabajando a ciegas y sin insumos básicos.

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Falta de insumos, mentiras y el abandono de Salud

El Dr. Roberto Riveros, representante de Cirugía Pediátrica, señaló que el Ministerio de Salud Pública no garantiza las condiciones mínimas para el ejercicio de la medicina en Paraguay. Explicó que las carpetas de renuncia del staff completo de cirujanos infantiles del país ya están firmadas y listas para ser entregadas si al finalizar el plazo del paro no hay un compromiso serio.

“No queremos renunciar, pero el Gobierno no nos da opción. Trabajar con insumos obsoletos y sin medicamentos no es viable”, cuestionó el profesional.

A este dramático cuadro se sumaron los testimonios de los servicios de Terapia Intensiva y Anestesiología. La Dra. Sandra Prantte expuso que en hospitales como el Pediátrico Acosta Ñu y el Nacional de Itauguá, más del 90% del personal médico se adhirió a la protesta.

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La especialista denunció que el Ministerio de Salud incumple con el pago de los incentivos estipulados por ley para la especialidad y deja a decenas de profesionales sin cobrar de manera regular. Además, rechazó de plano las promesas del Ejecutivo. “Aunque nos ofrezcan 10 millones de guaraníes de salario, si no hay medicamentos e insumos en los hospitales, no vamos a aceptar seguir trabajando así. Es el colmo cómo juegan con la vida de los niños”, dijo.

Sostienen que hay una falta de empatía estatal

La Dra. Nélida Caballero, anestesióloga, expresó sentirse ninguneada por la propia institución que debería velar por el sistema. Explicó que en su área se cuenta con apenas minutos para salvar la vida de un paciente crítico y que resulta desgarrador no disponer de las drogas específicas en el quirófano ni poder enviar a un familiar a la farmacia en medio de un paro cardiorrespiratorio o un trauma severo.

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Los profesionales indicaron que en los pasillos de los centros de referencia la falta de insumos y medicamentos es insostenible y obliga a los familiares de los pacientes más vulnerables, especialmente niños en estado delicado, a gastar dinero que no tienen para comprar insumos descartables hasta drogas complejas de urgencia para poder ingresar a una cirugía o a terapia intensiva.