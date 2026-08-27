Puro divague en “mesa de diálogo” del Senado y sigue la huelga de médicos

La ministra de Salud, María Teresa Barán, y el ministro de Economía, Óscar Lovera, llegaron a la mesa de diálogo convocada por el Senado con cero propuestas para destrabar la huelga de médicos en su cuarto día de movilización.

Los ministros insistieron en enfocarse en el escalafón que beneficiaría a solo 1.500 médicos; sin embargo, los representantes de los médicos huelguistas indicaron que la movilización no es por el escalafón, sino por el salario mínimo médico, con beneficios a más de 11 mil galenos.

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“No tenemos un monto que podamos discutir hoy, estamos analizando, seguimos acompañando las discusiones. Lo que nos piden no podemos solucionar eso ahora. Es inviable”, dijo el ministro Lovera.

Manifestó que están viendo las alternativas para presentar a los huelguistas porque el monto que piden está alejado de lo que ellos están viendo como contrapropuesta.

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Por su lado, la ministra Barán dijo que si ceden con los reclamos de los médicos, vendrán después otros sectores con el pedido del aumento salarial, y financieramente eso es inviable para el Estado.

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Sin renunciar a privilegios senador propone aumentar impuestos

Por su lado, el senador Silvio “Beto” Ovelar (ANR-HC) rechazó la idea de recortar los gastos superfluos o reducir el salario de los parlamentarios no solucionaría el problema de los médicos.

Como presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Senado, se negó a recortar los privilegios a los políticos y, como propuesta deslizó aumentar el Impuesto a la Renta Personal (IRP) al 14 por ciento y el Impuesto al Valor Agregado (IVA) al 12 por ciento.

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“Lo de sacar los gastos superfluos es una gran bola terapia. No es que quiera defender mi tarea. El presupuesto total del Congreso es de apenas 100 millones de dólares, ni si quedamos con cero guaraníes, toditos los del Congreso igual no cubrimos la demanda de los médicos”, dijo Ovelar tratando de minimizar los privilegios que tienen los parlamentarios.

Por ejemplo, los médicos piden ganar G. 8.000.000 por vínculo. Actualmente ganan G. 5.000.000 cuyo monto quedó estancado desde hace doce años.

En contrapartida, los legisladores ganan más de G. 37 millones cada uno y monto fue aumentando con el presupuesto actual. Además, tienen otros privilegios como la contratación de los nepobaby, familiares y operadores políticos, muchos de ellos con título de bachiller, pero con salarios de hasta G. 18 millones.

“Nosotros tenemos que elevar sí o sí los impuestos. El IRP debe ser 14 % , el IVA al 12 por ciento. Yo soy partidario de aumentar más la recaudación porque es la única alternativa para solucionar todo los pedidos”, dijo el senador cartista.

En su larga perorata, Ovelar pidió a la doctora Rossana Giménez, que le diera una idea de dónde podrían quitar el dinero para cubrir las exigencias del sector, sin aumentar la presión tributaria.

La sindicalista, en respuesta, le indicó que ese trabajo es del ministro de Economía, y de los senadores, quienes son los que deben cuidar las finanzas públicas y que el dinero recaudado alcance para cubrir las necesidades básicas de la población.

Paredes responsabilizó a ministros por la profunda crisis sanitaria

La senadora Yolanda Paredes (Cruzada Nacional) fue bastante dura con los ministros; Barán y Lovera. Los responsabilizó de manera directa por la crisis sanitaria del país y por no saber negociar para paralizar la huelga de médicos.

“El ministerio tiene como función principal garantizar la atención médica a la población y usted está al frente. Esta crisis es responsabilidad suya”, dijo Paredes a la ministra de Salud.

La parlamentaria agregó: “Ustedes dos deberían resolver este conflicto. Ustedes son los expertos y deberían dar una solución; sin embargo, se muestran indolentes ante las necesidades de la población, y los políticos ahora intentan resolver un problema que debe debatirse entre los técnicos”, sostuvo Paredes.

Cuestionó además a la ministra María Teresa Barán por no conversar con los médicos, por esconderse y esperar que la situación se agrave con el correr de los días.

“Hace tres meses se escondió. Doce mil médicos en conflicto tenemos, personas que quedaron esperando atención médica, cirugías reprogramadas. Usted debería haber hablado con el ministro Lovera para buscar alternativas para conseguir la plata”, dijo Yolanda Paredes.