Huelga de médicos: senadores se reúnen con gremios y buscan destrabar conflicto

La paralización de los servicios de salud pública por parte de los gremios médicos en reclamo de mejoras salariales desencadenó intensas gestiones políticas en el Congreso Nacional. Los profesionales del sector se encuentran en movilización permanente exigiendo, entre otras cosas, un piso salarial de G. 8.000.000 por vínculo de 12 horas semanales.

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Ante la posibilidad de que la medida de fuerza se extienda indefinidamente o derive en renuncias masivas de especialistas, el senador Natalicio Chase, líder de la bancada oficialista de Honor Colorado en la Cámara Alta, se refirió a las reuniones mantenidas entre la dirigencia médica, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPYBS).

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🔶 "No se puede hacer un aumento voluntario sobre un rubro sin tener todos los estudios", senador Natalicio Chase, líder de bancada del Movimiento Honor Colorado. #MóvilABC - @MarielaFretes2.



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Buscar consenso

El legislador señaló que el papel del Congreso en este escenario es servir de puente de entendimiento entre los manifestantes y el Poder Ejecutivo. Si bien coincidió en la validez del reclamo salarial, enfatizó que cualquier acuerdo debe adecuarse a las restricciones del presupuesto general.

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“Estoy totalmente de acuerdo con los médicos que exigen una mejor remuneración a su servicio, pero también tenemos una realidad económica en nuestro país que hay que atender. Lo que busca esta reunión es tratar de articular un consenso sobre un posible plan de ajuste a lo largo del tiempo”, sostuvo Chase.

El Ministerio de Economía ratificó que el pedido gremial en los términos actuales resulta de imposible cumplimiento inmediato debido a su elevado impacto fiscal. Sin embargo, el senador planteó la viabilidad de pactar un escalonamiento progresivo que pueda ser incorporado en el presupuesto actual o formalizado para los ejercicios fiscales de los próximos años.

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Inequidad interna en el sector salud

Un punto crítico abordado por el parlamentario es el marcado desfase salarial entre las propias dependencias del Estado. Chase expuso que la falta de equidad ha generado un verdadero desbande de profesionales en el Instituto de Previsión Social (IPS):

En el IPS : un médico percibe G. 3.800.000 por vínculo y cumple jornadas de 24 horas semanales.

En el Ministerio de Salud: el ingreso asciende a G. 5.000.000 por turnos de 12 horas semanales.

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“Hay un desfase en el propio Estado en el ajuste salarial de los médicos que debe corregirse de inmediato”, afirmó el parlamentario, argumentando que la diferencia horaria y retributiva incentiva la fuga de especialistas en la previsional.

Rechazo al aumento de impuestos al tabaco

Para financiar las demandas del sector de salud pública y sostener programas como la lucha contra el cáncer, la senadora colorada disidente Blanca Ovelar presentó una propuesta de ley para recaudar unos US$ 700 millones mediante la aplicación de un arancel especial a las cajetillas de cigarrillos (equivalente al 2% del jornal mínimo, unos G. 2.400 por cajetilla).

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Sin embargo, desde la bancada de Honor Colorado descartaron respaldar la iniciativa tributaria. Chase aseveró que incrementar la carga impositiva sobre un rubro específico restaría competitividad a una actividad legal que genera empleos e ingresos fiscales.

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“No podemos desvestir un santo para vestir a otro. Cualquier impuesto es delicado y requiere un análisis profundo. En este momento no estamos conformes con aumentar ningún tipo de impuesto, no solamente al tabaco”, aclaró.

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Como alternativas al alza impositiva, el legislador señaló que el Estado aún dispone de margen en el índice de endeudamiento fiscal —estimado en torno al 3%— y la posibilidad de aplicar recortes o reprogramaciones en áreas donde la ejecución del gasto público presente ineficiencias.

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🔶 "No podemos decir que la salud está bien, que está progresando, sino se revierten esos valores dentro del Presupuesto General de la Nación", Dra. Shirley Ferreira.



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Próximos pasos

Aunque el Congreso prevé evaluar opciones técnicas y presupuestarias, la resolución definitiva de la huelga dependerá del acuerdo directo al que arriben la cúpula médica y los titulares de las carteras de Economía y Salud. Las negociaciones continuarán en los próximos días para evitar el desabastecimiento total en los hospitales públicos.