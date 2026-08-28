Abogado denuncia uso inescrupuloso de su imagen en red de alquileres fantasmas

El abogado Marcelo Silva, profesional especializado en derecho civil y agrario que ejerce en la zona del Alto Paraná, denunció públicamente que personas malintencionadas utilizaron indebidamente su imagen pública para montar perfiles falsos en plataformas digitales y cometer estafas con supuestos alquileres de inmuebles en la capital del país.

Según explicó el profesional, la exposición que mantiene de forma activa en redes sociales, donde comparte contenidos y recomendaciones legales, fue aprovechada por los delincuentes para extraer sus materiales audiovisuales e intentar otorgar una apariencia de legitimidad y seguridad a las transacciones fraudulentas.

“En un momento dado yo, por cuestiones de videos y demás, creo que llegó a tener una repercusión un poco mayor a nivel nacional. Y en eso yo creo que esta gente malintencionada llegó a acceder a mi perfil y posteriormente utilizarlo. Como bien se sabe, los perfiles son públicos; accedieron a fotos y videos y constantemente, conforme yo iba alzando imágenes, ellos también iban reproduciendo eso, pero en números totalmente distintos”, relató Silva a ABC.

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El abogado manifestó que se enteró de la magnitud del esquema a través de la cobertura periodística, ya que las operaciones ilegales se concentraban en el área metropolitana de Asunción. “Yo no me estaba enterando porque estaban haciendo esto aquí en Asunción; en Ciudad del Este nunca me llegó a saltar esta publicación. Quiero radicar la denuncia aquí en Asunción”, afirmó. Asimismo, añadió que se encuentra analizando con sus colegas las figuras penales pertinentes para accionar contra la red.

Asimismo, el afectado remarcó la importancia de advertir a la ciudadanía sobre esta modalidad delictiva para evitar que más personas caigan en el engaño: “Están utilizando mi imagen para dar una cierta seguridad en las transacciones y así estafar a la gente. Necesito que se aclare que están utilizando un perfil falso del abogado Marcelo Silva para estos hechos”, resaltó.

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