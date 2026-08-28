Denuncian falta de losartán, furosemida, metformina y enalapril en servicios de salud de Caacupé

La situación genera preocupación entre pacientes que dependen de estos medicamentos para el tratamiento de enfermedades crónicas y que, ante la falta de provisión, se ven obligados a buscar alternativas o adquirir los fármacos por cuenta propia.

Gertrudis Acuña, usuaria de los servicios de salud de la zona, manifestó su preocupación por la escasez de medicamentos y señaló que la problemática afecta a numerosas personas que acuden diariamente a los establecimientos públicos.

Según explicó, los medicamentos llegan al Parque Sanitario Regional entre los días 5 y 15 de cada mes para posteriormente ser distribuidos a los diferentes servicios de salud. Sin embargo, aparentemente la cantidad recibida no sería suficiente para cubrir la demanda de los pacientes durante todo el mes.

“Los medicamentos llegan, pero aparentemente no alcanzan”, señaló Acuña, quien cuestionó que los pacientes tengan que enfrentar dificultades para acceder a fármacos que necesitan de manera permanente.

La provisión depende del Parque Sanitario

Consultado sobre el faltante, el director del Hospital Regional de Caacupé, doctor Hugo Cañete, explicó que la provisión de medicamentos corresponde al Parque Sanitario Regional, desde donde son distribuidos posteriormente a los establecimientos de salud.

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De esta manera, señaló que el hospital depende de las entregas realizadas por el parque sanitario para mantener abastecida su farmacia.

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Huelga afectó consultas y cirugías programadas

La situación de los medicamentos se suma a los inconvenientes generados esta semana por la huelga del sector de la salud. Gertrudis Acuña también señaló que desde el martes 24 de agosto no se contaba con la atención habitual de especialistas en el lugar.

El doctor Cañete aclaró que las atenciones no se suspendieron completamente durante la medida de fuerza. Explicó que la huelga afectó principalmente a los consultorios ambulatorios y las cirugías programadas.

El director destacó que el servicio de Urgencias continuó funcionando, al igual que el área de vacunaciones, por lo que estas prestaciones no fueron interrumpidas.

Según Cañete, en teoría la medida de fuerza se extendía hasta este viernes 28 de agosto, por lo que se espera que las consultas con especialistas y las actividades programadas puedan normalizarse.

Los pacientes, entretanto, esperan que también se pueda solucionar el faltante de medicamentos y garantizar una provisión suficiente para quienes necesitan mantener sus tratamientos de manera continua.

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