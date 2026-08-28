Nacionales
28 de agosto de 2026 a la - 00:38

Más médicos se dirigen a Encarnación, epicentro de protesta para hacer ruido en el Rally

Cinco personas, cuatro hombres y una mujer, frente a un autobús iluminado, visten camisetas de sindicato y camisa a rayas.
Un grupo de médicos espera abordar un autobús en Encarnación durante una marcha convocada por el sindicato Sinamed.

Otro grupo de profesionales médicos salieron de Asunción y de distintos puntos del país rumbo a Itapúa para una marcha masiva este viernes. Aprovechando la vidriera internacional del Rally del Paraguay en Encarnación, el gremio busca marcar presencia y presionar al Gobierno en el último día de su medida de fuerza que dura cinco días.

Por ABC Color

El Sindicato Nacional de Médicos (Sinamed) trasladó el epicentro de sus protestas al sur del país. Caravanas de profesionales de la salud ya partieron desde Asunción y diversos departamentos con destino a la ciudad de Encarnación, en el departamento de Itapúa.

El objetivo es montar una movilización este viernes, haciendo coincidir el reclamo por insumos y reajustes salariales con la largada del Campeonato Mundial de Rally (WRC), un evento de alcance global que tiene la mirada de los medios.

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Desde la sede de Sinamed en la capital, salieron varios buses y comitivas particulares con la consigna de recoger a más profesionales en puntos fijos sobre las rutas hasta Encarnación. La dirigencia del gremio calcula que cerca de 2.000 médicos se concentrarán en el acceso a la capital itapuense para marchar desde las primeras horas de la mañana.

Un ultimátum antes de renuncia masiva

La secretaria general del Sinamed, la Dra. Rosana González, junto a la dirigencia de la organización, encabezó la llegada del primer contingente a Encarnación.

Esta movilización masiva en el sur se da en el marco de la última jornada de huelga nacional y coincide con el vencimiento del plazo fijado por los médicos al Poder Ejecutivo.

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Las asociaciones de cirujanos, terapistas y anestesiólogos advirtieron que, de no recibirse una propuesta oficial concreta antes de que concluyan las medidas de fuerza de este viernes, el lunes a primera hora se presentarán las renuncias masivas en los principales hospitales de alta complejidad del país.