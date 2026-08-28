Nacionales
28 de agosto de 2026 a la - 17:45

Rescatan a dos niñas de la casa de sus abuelos

Tres policías en uniforme junto a una mujer de blusa blanca y pantalones oscuros, en la entrada de un edificio en el centro de Asunción.
Rescatan a dos niñas que residian irregularmente en la vivienda de sus abuelos en el centro de Asunción.

La Fiscalía en conjunto con la Policía Nacional realizaron un operativo de rescate de dos niñas que vivían de manera irregular con sus abuelos en el centro de Asunción. El mismo se realizó tras la denuncia de la madre de las niñas.

Por ABC Color

El rescate de las dos niñas que se encontraban irregularmente en la residencia de sus abuelos ubicada en el centro de Asunción fue realizado por el agente fiscal Giovanni Grisetti, acompañado de funcionarios de su Unidad Penal, agentes de la Comisaría 3ª de Asunción y profesionales del Equipo Técnico Multidisciplinario de la Niñez del Poder Judicial.

La intervención se realizó en cumplimiento de una orden judicial de allanamiento, dispuesta por el juez penal de garantías n.° 8, José Delmás. Dicha orden se emitió ante el incumplimiento de una resolución judicial que ordenaba la entrega de las niñas a su madre y a su bisabuela.

Según la Fiscalía, durante el procedimiento se adoptaron las medidas necesarias para proteger y resguardar la integridad de las niñas.

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Aplicaron medidas de protección a las niñas

Detallaron que se comunicó de la intervención al Juzgado de la Niñez y la Adolescencia, a fin de que se dispongan las medidas de protección correspondientes.

Además, se mantuvo en reserva los demás datos relacionados con el procedimiento y la identidad de las niñas, en cumplimiento de las disposiciones de protección establecidas en el artículo 29 del Código de la Niñez y la Adolescencia.