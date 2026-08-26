Tape Tuja: habrá desvío temporal este fin de semana en esta calle

Este sábado 29 y domingo 30 de agosto se implementará un reencauzamiento temporal del tránsito a media calzada sobre la Avda. Don Atilano Cáceres, a la altura de la Avda. Sudamericana, debido a trabajos correspondientes a la duplicación de la ruta Gral. Aquino (Tape Tuja), dentro del Corredor Vial Las Residentas.

La medida permitirá ejecutar la colocación de estructuras destinadas a canalizar el agua y mejorar el drenaje bajo la vía.

Durante las jornadas de trabajo se cerrará la media calzada del lado izquierdo de la Avda. Don Atilano Cáceres, a la altura de la Avda. Sudamericana, mientras que los vehículos circularán por el sector derecho habilitado. Una vez superado el tramo intervenido, podrán reincorporarse a sus carriles habituales.

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Restricciones vigentes

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) también recuerda a la ciudadanía que permanece clausurado el carril izquierdo de ingreso a Luque, en el sector de las avenidas Elizardo Aquino y Sudamericana.

La cartera recomienda a los conductores reducir la velocidad, respetar la señalización instalada y seguir las indicaciones del personal encargado de ordenar el paso vehicular en la zona de obras.

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El acceso a las calles afectadas estará restringido, salvo para los vecinos frentistas, quienes deberán desplazarse con especial precaución. El esquema fue coordinado previamente con la Patrulla Caminera y la Policía Municipal de Tránsito.

Para consultas sobre las modificaciones temporales se encuentra habilitada la línea telefónica 0985 203 381.

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¿Qué contempla la obra de Tape Tuja?

Los trabajos contemplan la duplicación de la D025, el fortalecimiento del sistema de drenaje de la zona y la optimización de la conectividad urbana, con el objetivo de lograr una conexión más fluida, segura y eficiente entre Luque y Asunción. La obra beneficiaría a cerca de 500.000 personas que circulan diariamente por la zona.

Entre las principales intervenciones se destacan la construcción de un puente de cuatro carriles sobre el arroyo Abay, un viaducto de retorno en la zona del Parque Ñu Guasu, una intersección en “T” para el acceso a la Fuerza Aérea, un cruce semafórico en Curva Romero y una rotonda en Tape Tuja con Felipe González.

Una obra que aumentó G. 33.387 millones

La obra fue adjudicada a Benito Roggio e Hijos S.A., representada por Óscar Franco, a través de la Fundación Parque Tecnológico Itaipú Paraguay (FPTI-PY), mecanismo que fue cuestionado debido a que sus procesos no están sujetos a la Ley N° 7021 de Contrataciones Públicas. Esta situación genera cuestionamientos sobre los niveles de control y transparencia aplicados al proceso.

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La iniciativa, financiada por Itaipú Binacional, había sido adjudicada por G. 133.573 millones, según informó en su momento el MOPC. Sin embargo, posteriormente la institución comunicó que la inversión ascendía a G. 166.960 millones.

El incremento alcanza G. 33.387 millones, unos US$ 5,6 millones, tomando un tipo de cambio de G. 6.000. Esto representa aproximadamente 25% más que el monto inicialmente adjudicado.

Según explicó el MOPC en su momento, el aumento respondió a trabajos incorporados al diseño final del proyecto, principalmente obras hidráulicas, un puente, además de retornos, rotondas e intersecciones.