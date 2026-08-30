¿Sabías que un pequeño ajuste a tus retrovisores puede salvar vidas?

El MOPC, junto con la Dirección Nacional de Patrulla Caminera recordó a los conductores la importancia de conocer los puntos ciegos de sus vehículos, especialmente cuando se trata de camiones y ómnibus, para prevenir siniestros viales.

Seeñalan que se denomina punto ciego al lugar donde el conductor ya no tiene dominio visual para desplazarse.

Estos puntos ciegos pueden estar al frente, atrás, en los costados, las diagonales o la parte trasera del vehículo, es decir, donde el chofer no ve lo que está haciendo con su vehículo.

Los camiones, por su tamaño y estructura, son los más propensos a presentar amplios puntos ciegos, aunque también los autos y camionetas pueden verse afectados.

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Riesgos de los puntos ciegos

Los puntos ciegos representan un riesgo importante para la seguridad vial, ya que pueden generar siniestros de diversa gravedad.

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Entre las situaciones más comunes se encuentran los cambios de carril peligrosos, los giros donde motociclistas o ciclistas pueden quedar fuera del campo visual del conductor del camión, y los adelantamientos sin la debida verificación de los espejos laterales.

En este marco, los camiones de gran porte suelen tener este problema, porque sus espejos retrovisores no siempre cubren los laterales completos, lo que aumenta la posibilidad de siniestros.

Los conductores deben ajustar correctamente los espejos retrovisores, colocándolos de manera que cubran los ángulos laterales del vehículo.

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El espejo debe estar al frente del camión, viendo la parte del costado del paragolpes hacia adelante. Con eso se obtiene una visión más amplia de los dos lados. Es muy importante que el espejo esté adaptado a la estatura del conductor, ya que, si es muy bajo, el espejo puede darle una falsa imagen.

Precaución para motociclistas

Los motociclistas no deben ubicarse al costado de los camiones o colectivos, ya que esto constituye una infracción según la Ley Nacional de Tránsito y una clara exposición al peligro.

Los motociclistas deben circular dentro de su propio carril, el de la derecha, nunca al lado de un vehículo de gran porte, porque el conductor podría no verlos.

El MOPC y la Patrulla Camineera reiteran su compromiso con la educación vial y exhortan a los conductores a mantener siempre una conducta preventiva al volante, ajustando sus espejos antes de iniciar la marcha y respetando las normas de tránsito para proteger la vida de todos los usuarios de la vía pública.

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Identificar estas zonas fuera del campo visual al conducir resulta fundamental para reducir los siniestros viales. En ese sentido, el MOPC, a través de la Dirección Nacional de Patrulla Caminera, insta a los conductores a realizar maniobras con prudencia y a contribuir a un tránsito más seguro.