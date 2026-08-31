Se agudiza la crisis en Hospital Nacional: renuncian más médicos y directores ponen sus cargos a disposición

La crisis que atenaza al sistema de salud pública en Paraguay continúa agudizándose luego de que este lunes presentaran sus renuncias la totalidad de los especialistas en cirugía pediátrica del sistema de salud pública, además de un gran número de neurocirujanos, anestesiólogos y de terapia intensiva pediátrica de varios hospitales insignia del sector público.

Estas renuncias llegan después de una semana de huelga a nivel nacional de los médicos de la salud pública, quienes argumentan que sus salarios están estancados desde 2012 y exigen que el Gobierno suba sus sueldos de los 5 millones de guaraníes actuales a 8 millones. Además, afirman que no existen las condiciones para brindar atención médica adecuada en el sistema público debido a una falta generalizada de medicamentos e insumos.

Sumando presión al Ministerio de Salud Pública, en una conferencia de prensa este lunes fue anunciado que el director general del Hospital Nacional de Itauguá, el doctor Miguel Ferreira, puso su cargo a disposición de la ministra de Salud, María Teresa Barán.

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Han hecho lo mismo el director médico del hospital, el doctor Ángel Asoya, y los jefes de todos los departamentos y servicios del hospital. En total son unos cien cargos.

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Además, durante la entrevista fue anunciado que 46 médicos de terapia neonatal y 25 médicos de terapia intensiva pediátrica del Hospital Nacional presentaron a la dirección sus renuncias hoy. Antes se había informado de la renuncia de 30 anestesiólogos y 10 cirujanos pediátricos.

Directores y jefes también renunciarían si no hay respuestas a sus reclamos

El doctor Luis Meza, uno de los jefes de servicio que han puesto a disposición sus cargos, agregó que, si bien el hospital seguirá operando, se tomó también la decisión de que todos los departamentos trabajen “de acuerdo con su capacidad real”.

“Nos vemos sobrepasados, tenemos más pacientes de lo que podemos manejar y eso representa una situación riesgosa para pacientes y médicos”, dijo.

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El doctor Meza agregó que, si no se observa “predisposición de resolver este conflicto” de parte del Gobierno luego de un plazo de tiempo que aún está por ser definido, los directores y jefes también presentarán sus renuncias.

El médico señaló como un problema grave en el Hospital Nacional la falta de personal y dijo que no han sido reocupados los cargos de médicos que se jubilaron, un problema que atribuyó al nivel central del Ministerio de Salud. “Tenemos biblioratos de pedidos de reposición de médicos”, dijo.

Contra el reloj para hallar una solución

El director del Hospital Nacional, el doctor Miguel Ferreira, dijo que puso su cargo a disposición de la ministra Barán porque “sin los jefes de departamentos y servicios no podía ejercer mi función como corresponde”.

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Por su parte, el director médico señaló que la renuncia de los médicos neonatólogos y terapeutas pediátricos no se efectivizará hasta dentro de 30 días, tras cumplirse el periodo obligatorio de preaviso, por lo que existe ese plazo de tiempo para que se sigan produciendo diálogos con el Gobierno en búsqueda de una solución a los reclamos de los médicos.