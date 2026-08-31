Nacionales
31 de agosto de 2026 a la - 19:44

Fuerte granizada causa millonarias pérdidas en Repatriación

Techo dañado en vivienda, goteras visibles, paredes rojas y trapos colgados, indicando daño por granizada.
El techo de una de las viviendas afectadas por la granizada en la colonia 3 de Noviembre del distrito de Repatriación.Victor Daniel Barrera

REPATRIACIÓN. Una intensa granizada, con piedras que en algunos casos alcanzaron el tamaño de una pelota de golf, acompañada de una fuerte lluvia, azotó durante la tarde de este lunes a la zona de la colonia 3 de Noviembre y alrededores, en el distrito de Repatriación, departamento de Caaguazú.

Por Víctor Daniel Barrera

El temporal golpeó con fuerza a productores y pobladores, provocando importantes pérdidas en cultivos de granos y en la producción frutihortícola, además de daños materiales en viviendas y vehículos.

La granizada prácticamente tomó por sorpresa a los pobladores de Repatriación. En muchos casos no tuvieron tiempo suficiente para resguardar sus pertenencias ni proteger sus cultivos ante la violencia del fenómeno climático.

Paisaje rural con bolas blancas sobre el suelo, árboles dispersos y un ambiente nublado tras la granizada.
Una granizada sorprendió a los productores en la colonia 3 de Noviembre de Repatriación, generando considerables daños en los cultivos.

Entre las zonas más afectadas se encuentra la colonia 3 de Noviembre, donde productores reportaron daños en distintos tipos de cultivos agrícolas y frutihortícolas. Incluso los productos que se encontraban bajo invernaderos también resultaron afectados por la intensidad de la tormenta.

Además de las pérdidas en el sector productivo, los granizos de gran tamaño causaron destrozos en los techos de varias viviendas y daños en vehículos de pobladores de la zona.

Paisaje de granizo cubriendo césped verde, ambiente deshabitado con árboles en un día lluvioso.
La intensa granizada afectó cultivos y viviendas en la colonia 3 de Noviembre de Repatriación.

Hasta el momento, no se reportaron personas heridas como consecuencia del temporal. Sin embargo, los daños materiales y las pérdidas para los productores serían cuantiosas.

El fenómeno representa un duro golpe para las familias que dependen de la producción agrícola y frutihortícola, ya que la destrucción de los cultivos supone importantes pérdidas económicas y afecta directamente el trabajo realizado durante meses.

Los pobladores aguardan una evaluación más detallada de los daños ocasionados por la granizada, que dejó un panorama de importantes pérdidas materiales y productivas en esta zona del departamento de Caaguazú.