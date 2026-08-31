Fuerte granizada causa millonarias pérdidas en Repatriación

El temporal golpeó con fuerza a productores y pobladores, provocando importantes pérdidas en cultivos de granos y en la producción frutihortícola, además de daños materiales en viviendas y vehículos.

La granizada prácticamente tomó por sorpresa a los pobladores de Repatriación. En muchos casos no tuvieron tiempo suficiente para resguardar sus pertenencias ni proteger sus cultivos ante la violencia del fenómeno climático.

Entre las zonas más afectadas se encuentra la colonia 3 de Noviembre, donde productores reportaron daños en distintos tipos de cultivos agrícolas y frutihortícolas. Incluso los productos que se encontraban bajo invernaderos también resultaron afectados por la intensidad de la tormenta.

Además de las pérdidas en el sector productivo, los granizos de gran tamaño causaron destrozos en los techos de varias viviendas y daños en vehículos de pobladores de la zona.

Hasta el momento, no se reportaron personas heridas como consecuencia del temporal. Sin embargo, los daños materiales y las pérdidas para los productores serían cuantiosas.

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El fenómeno representa un duro golpe para las familias que dependen de la producción agrícola y frutihortícola, ya que la destrucción de los cultivos supone importantes pérdidas económicas y afecta directamente el trabajo realizado durante meses.

Los pobladores aguardan una evaluación más detallada de los daños ocasionados por la granizada, que dejó un panorama de importantes pérdidas materiales y productivas en esta zona del departamento de Caaguazú.