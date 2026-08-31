Hospital de Caacupé: retoman consultas mientras un médico especialista presenta su renuncia

El Hospital Regional de Caacupé retomó las consultas y las atenciones habituales, según confirmaron pacientes que acudieron este lunes al centro asistencial. Durante un recorrido se observó una cantidad reducida de usuarios en las diferentes áreas.

Los pacientes consultados señalaron que actualmente reciben atención médica, aunque persisten dificultades relacionadas con la disponibilidad de medicamentos. Entre los fármacos que, según manifestaron, continúan faltando se encuentran losartán y furosemida, utilizados principalmente por pacientes que requieren tratamiento para enfermedades crónicas.

Médico presenta su renuncia

Por otro lado, se informó la presentación de renuncia de Santiago Durañona, médico oriundo de Asunción, especialista en gineco-obstetricia y medicina perinatal. Se desempeñaba como único especialista en medicina perinatal de la Tercera Región Sanitaria.

La nota, fechada el 31 de agosto y dirigida al director general del Hospital Regional de Caacupé, doctor Hugo Ariel Cañete Benítez, comunica la decisión del profesional de poner fin a su vínculo contractual con el Ministerio de Salud.

En el documento, el médico menciona como uno de los principales motivos la falta de respuestas claras y concretas del Gobierno Nacional ante los reclamos y reivindicaciones del sector médico, en el marco de la huelga nacional.

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También cuestiona la situación de la profesión médica y habla de una desvalorización del trabajo de los profesionales que sostienen el sistema sanitario.

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Traslado hasta Caacupé

El especialista también expone las dificultades personales que representa trasladarse constantemente hasta Caacupé para cumplir con sus funciones.

Según expresa en su nota, los viajes que realiza de Asunción a Caacupé le generan un impacto económico que considera insostenible, además de desgaste físico y emocional. Señala que, pese a las dificultades, continúa realizando su trabajo impulsado por su vocación, pero considera difícil sostener ese nivel de sacrificio ante el actual escenario.

Aún no pudo ver la nota de renuncia

Consultado al respecto, el director del Hospital Regional de Caacupé, Dr. Hugo Cañete, indicó que todavía no recibió oficialmente la nota de renuncia. Señaló que el hospital mantiene las atenciones debido a que los pacientes no pueden quedar sin asistencia.

Dijo que los reclamos de los médicos son válidos y deben ser escuchados por las autoridades.

Mientras tanto, las consultas y demás servicios del hospital continúan desarrollándose con normalidad, aunque los usuarios siguen reclamando por la disponibilidad de medicamentos básicos.

La situación del especialista será definida una vez que la renuncia sea recibida y analizada por las autoridades correspondientes, concluyó.

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