Lista de hospitales y cantidad de médicos que presentaron renuncia hoy

Hoy, luego de que las negociaciones entre el Ministerio de Salud Pública y médicos del sector público que fueron a huelga a nivel nacional no tenga resultados, un grupo de especialistas en cirugía pediátrica, anestesiología y terapia intensiva pediátrica de los principales hospitales públicos del país presentó su renuncia.

Por ejemplo, el director general, el director médico y los jefes de servicios del Hospital Nacional de Itauguá anunciaron que han puesto sus cargos a disposición del Ministerio de Salud. Además, decenas de médicos de ese centro de salud también presentaron sus respectivas renuncias y en total son unos cien cargos.

Incluso, pacientes oncológicos, familiares y médicos del Hospital Nacional de Itauguá realizaron una masiva manifestación esta mañana para exigir respuestas urgentes al Gobierno ante la profunda crisis que atraviesa el sistema de salud pública.

La protesta visibilizó la cruda realidad que se vive en los pasillos del nosocomio, donde la falta de insumos básicos y equipos médicos condena a los enfermos a una larga espera que, en muchos casos, se traduce en muerte.

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La situación en otros hospitales

En el Hospital Pediátrico Acosta Ñu siguen esperando una propuesta del Gobierno para responder a sus reclamos, mientras avanzan las renuncias presentadas ante el Ministerio de Salud. La totalidad de los cirujanos infantiles y 41 de los 46 intensivistas pediátricos ya presentaron sus dimisiones.

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También médicos de las diferentes especialidades del Hospital Distrital de Carapeguá realizaron esta mañana una manifestación simbólica con pancartas en apoyo a los profesionales que presentaron su renuncia en los hospitales de Itauguá y Acosta Ñu, al igual que para denunciar la falta de insumos en el lugar.

En el este, un total de 12 médicos especialistas de la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) Pediátrica del Hospital Regional de Ciudad del Este renunciaron este lunes, luego del fracaso de las negociaciones con el Gobierno por el reajuste salarial. La medida podría dejar a un solo médico intensivista pediátrico en el plantel.

Por su parte, médicos del Hospital Regional de Villarrica y otros servicios de la IV Región Sanitaria retomaron este lunes las consultas y cirugías programadas tras cinco días de huelga, sin embargo, advirtieron que se mantienen vigentes los reclamos.

Además, médicos del Hospital Regional de San Juan Bautista y del Hospital Distrital de San Ignacio realizaron este lunes un paro simbólico en apoyo a los profesionales especialistas que presentaron su renuncia ante el Ministerio de Salud Pública.

Asimismo, personal de salud del Complejo Santo Domingo para Adultos Mayores mostró solidaridad con las renuncias masivas del gremio y también expusieron la grave falta de insumos y medicamentos, sumada a denuncias de hostigamiento y maltrato laboral por parte de las autoridades del centro asistencial.

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Las renuncias y futuras medidas

Por su parte, la doctora Rossana González, presidenta del Sindicato Nacional de Médicos (Sinamed) anunció que este jueves 3 de septiembre se realizará una asamblea general extraordinaria para tomar la decisión de ir a una nueva huelga de médicos.

En lo que refiere a renuncias, son 197 las renuncias registradas y presentadas esta mañana ante el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social:

Terapia Pediátrica - Hospital Acosta Ñu: 41

Terapia Pediátrica - Hospital Nacional de Itauguá: 24

Terapia Pediátrica - Hospital del Trauma: 19

Terapia Pediátrica - Ciudad del Este: 12

Instituto de Medicina Tropical: 6

Terapia Pediátrica Cardiológica (Hospital Acosta Ñu): 11

Anestesia (Hospital de Acosta Ñu): 21

Traumatología Pediátrica - Hospital de Trauma: 4

Neurocirugía: 19

Cirugía Pediátrica: 40

De igual manera, existirían otras 200 renuncias más aún sin una verificación formal provenientes de distintos hospitales o centros del territorio nacional, mientras que también en el Instituto Nacional del Cáncer (Incan) se registra una asamblea.

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