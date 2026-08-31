Pese a que renuncia de médicos le “preocupa” a Bachi, insiste en que “no hay recursos”

Hoy cientos de médicos anunciaron y presentaron renuncia de manera masiva en varios hospitales dependientes del Ministerio de Salud Pública (MSP) en el marco del reclamo del Sindicato Nacional de Médicos (Sinamed) de un reajuste salarial que no reciben desde el 2012, además del reabastecimiento de insumos y medicamentos en los hospitales, el pago por feriado trabajado y la desprecarización de miles de médicos contratados.

La medida extrema se da luego de que la semana pasada se declararon en huelga nacional durante cinco días, mientras que el Gobierno insiste en que no hay recursos para ceder ante el pedido de los médicos.

En esa misma línea y aunque también proviene del gremio, el presidente de la Cámara de Senadores, el colorado cartista Basilio “Bachi” Núñez, insistió en que no hay recursos, pese a que expresó preocupación por las renuncias masivas.

“Me preocupa y yo confío de que hay que sentarse a dialogar. Terminó la huelga y hay un problema estructural en la parte de salud que no se va a solucionar de la noche a la mañana. Decía yo en las entrevistas anteriores creo que tenemos 12.000 médicos en salud pública, desde luego que tienen que ser reivindicados, pero tenemos que diferenciar el que es especialista del que se está recibiendo recién, del que no hizo la residencia”, indicó.

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No hay recursos mientras que déficit fiscal ya está en 3,1%

El titular del Senado, cámara que se ocupa del Presupuesto General de la Nación (PGN), dijo que el reclamo de los médicos es adecuado, pero sostuvo que no se puede hacer nada ante la falta de recursos, más aún considerando que el déficit fiscal ya está en 3,1%, cuando le preguntaron sobre la posibilidad de mejorar el gasto público.

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“Es adecuado si tenés los recursos. Si no tenés los recursos, ¿qué vamos a hacer?, ¿de dónde se va a sacar? (...) si ya tenemos 3,1 de déficit (...) Nosotros podemos reivindicar a los médicos, también hay que reivindicar al personal de salud que no es médico, a la enfermera, a la licenciada, al bioquímico, al radiólogo, los docentes están pidiendo también”, refirió.

Ante la propuesta de algunos legisladores de implementar impuestos, como al tabaco, o incluso, siempre según Núñez, de aumentar el Impuesto del Valor Agregado (IVA) al 20%, dijo que no está a favor.

También fue abordado sobre si es que tras el informe financiero del 2025 que presentó hoy ante el congreso el contralor general de la República, Camilo Benítez, sobre el control a las instituciones del Estado y que arrojó varias falencias administrativas, podrían analizar el presupuesto para responder al reclamo de los médicos y mejorar el gasto público.

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“Acá nosotros recibimos el informe, vamos a socializar con ustedes en un pendrive. Hay que leer todo, resaltar lo que dijo el contralor, que fue el primer gobierno donde un presidente permitió que entre la Contraloría. Anteriormente, ni con medidas judiciales o con medidas judiciales entraron. Entonces se transparenta todo, entonces si hay corrupción, hay que combatirlo”, respondió.