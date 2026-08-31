Médicos: Rossana González denuncia campaña de desprestigio con perfiles falsos en redes sociales

Perfiles falsos, bots y trolls la atacan en redes sociales, en el contexto de las movilizaciones y reclamos que impulsa el gremio médico ante el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS), según denunció este lunes la secretaria general del Sindicato Nacional de Médicos (Sinamed), Rossana González.

La dirigente sostuvo que las publicaciones buscan desacreditar su imagen pública y desviar la atención de las reivindicaciones planteadas por el sector, que exige mejoras salariales y avances en la desprecarización de los trabajadores de blanco.

“Esto no es algo contra Rossana González, esto es gremio médico. Yo soy una representante y soy la voz, pero estoy siendo atacada por bots y trolls, personas que no existen y perfiles falsos que están queriendo ensuciar mi imagen. Lo quería hacer públicamente y que quede asentado que lo están haciendo de esta forma”, expresó.

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Cuestionamientos sobre productividad médica

Uno de los aspectos señalados en las publicaciones difundidas en redes sociales guarda relación con la supuesta baja productividad de González como profesional médica. Según dichas publicaciones, la sindicalista registraría una reducida cantidad de atenciones a pacientes.

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Al respecto, la titular de Sinamed aseguró que cualquier ciudadano, medio de comunicación o institución interesada puede solicitar los datos oficiales sobre su desempeño laboral tanto en el Instituto de Previsión Social (IPS) como en el Ministerio de Salud.

“Aquella persona o el medio de prensa que quiera puede pedir mi productividad, ya sea en IPS como el Ministerio de Salud, así como también pueden preguntar todo lo que quieran”, manifestó.

Rossana González cuestiona referencias a su vida privada

La dirigente gremial también criticó que algunos de los ataques en redes sociales incluyan referencias a aspectos de su vida personal, los cuales consideró ajenos al debate sobre las reivindicaciones del sector médico.

“No pertenezco a ningún movimiento ni a un partido político. Creo que la vida personal es personal. No estoy casada, soy divorciada. Y hay cosas que están tocando, que son muy sensibles y no tienen nada que ver con el gremio médico”, afirmó.

González remarcó que su participación en el debate público responde exclusivamente a su rol como representante sindical y enfatizó que las discusiones deberían centrarse en las demandas planteadas por el gremio.

“Esta es la última vez que hablo de esto, porque esto no es personal, es gremio y es la representación de 11.000 médicos”, agregó.

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Conflicto entre Sinamed y el Ministerio de Salud

La secretaria general de Sinamed indicó que las únicas amenazas que recibe provienen de las redes sociales, aunque aseguró que no modificarán su postura frente a las reivindicaciones del sector.

En ese sentido, reiteró que continuará impulsando las medidas de presión necesarias para obtener respuestas de las autoridades sanitarias.

“Voy a seguir e irme hasta las últimas consecuencias, incluso a hacer una huelga de hambre, por mis convicciones”, sostuvo.

Las declaraciones se producen en medio de la presentación de más de 190 renuncias de médicos especialistas ante el Ministerio de Salud por reclamos relacionados con aumentos salariales y la regularización de las condiciones laborales.