Sinamed rechaza anuncios del Gobierno y no descarta nueva huelga de médicos

Hoy, en una conferencia de prensa en Mburuvicha Róga ante la renuncia de especialistas médicos en hospitales, el Gobierno anunció una inyección de recursos para la compra de insumos y la cancelación de deudas con proveedores. Las autoridades presentes fueron los ministros Óscar Lovera -Economía-, María Teresa Barán -Salud- y el jefe de Gabinete, Javier Giménez.

Al respecto, la doctora Rosanna González manifestó estar “molestísima” con el anuncio oficial, ya que sostuvo que no dejó “nada concreto” y se ofreció “lo mismo de siempre”.

A criterio de la médica, las autoridades no escucharon las demandas del sector e incluso ya hasta perdieron su credibilidad.

“No hay nada concreto, nada, absolutamente nada concreto a los pedidos”, apuntó.

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Lo único “concreto”

Como el único punto “concreto” que se anunció hoy, González reconoció el anuncio de US$ 760 millones para medicamentos e insumos hospitalarios, sin embargo, adelantó que se presentará una nota formal para exigir un desglose para saber a dónde irá a parar ese dinero.

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Asimismo, la profesional criticó la falta de una respuesta directa sobre el reajuste salarial y la propuesta gubernamental de una “carrera sanitaria”, que según su explicación, es un proyecto incierto que debería tratarse en el Congreso y tampoco responde al pedido de establecer un piso salarial.

También calificó de “insuficiente” la oferta de realizar 2.000 nombramientos de médicos para el año 2026, ya que esta medida no haría frente a los 9.000 profesionales. Además, aseguró que la conferencia de prensa, de momento dejó una “indignación generalizada” entre el personal del blanco, mientras también siguen en discusión las renuncias masivas.

Finalmente, confirmó que este jueves 3 de septiembre se realizará una asamblea general extraordinaria del Sinamed y en este encuentro los médicos analizarán los futuros pasos a seguir, sin descartar la posibilidad de una nueva huelga a nivel nacional.

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La postura del Gobierno

El jefe de Gabinete Civil de la Presidencia, Javier Giménez, junto con el ministro de Economía, Óscar Lovera, y la ministra de Salud Pública, María Teresa Barán, argumentaron que la prioridad del presidente Santiago Peña es garantizar el equilibrio de las finanzas públicas sin descuidar el equipamiento hospitalario.

Giménez remarcó que el Gobierno no está de acuerdo con debatir aumentos salariales lineales sin un esquema de meritocracia que premie la antigüedad y la especialización de los profesionales. Por su parte, la ministra de Salud, cuya gestión viene siendo duramente cuestionada por la escasez de medicamentos y por cuya renuncia presionan diversos sectores, utilizó su intervención para justificar el trabajo realizado desde el inicio de su administración.

Como contrapartida a los reclamos laborales, la comitiva oficial prometió avanzar en el proceso de desprecarización de unos 2.390 médicos entre finales de este año e inicios del próximo. Este ajuste alcanzará el nombramiento de casi 6.000 profesionales sobre un universo total de 12.000 médicos que operan en la red pública.

Desde el Ministerio de Economía, el ministro Óscar Lovera detalló que el proyecto del PGN 2027, que se presenta oficialmente este martes ante el Congreso Nacional, contempla un monto global de 760 millones de dólares destinado de manera exclusiva a la adquisición de medicamentos e insumos médicos. Este número representa un incremento de 260 millones de dólares en comparación con el presupuesto aprobado para 2026.

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