Renuncia de médicos especialistas en el HNI: ¿cuál es el plan para cubrir la atención de pacientes?

Tras cinco días de huelga, el Gobierno sigue sin destrabar el conflicto sobre el reclamo de los integrantes de Sinamed que piden un reajuste salarial que no reciben desde el 2012, lo que les generó una importante pérdida del poder adquisitivo, entre otros reclamos como reabastecimiento de medicamentos e insumos en los centros de salud, pago por feriados y la desprecarización de médicos contratados.

Entre las medidas de fuerza, hoy 23 médicos terapistas del HNI presentaron renuncia, lo que dejaría el servicio sin especialistas para la atención.

Miguel Ferreira, director del hospital, precisó que la renuncia fue comunicada de manera verbal, no así de manera oficial a través de un documento; sin embargo, la oficialización de estas renuncias se concretaría tras una reunión que se desarrolla entre los renunciantes y los jefes del área.

“Recién nos reunimos con los jefes de distintos servicios, de distintos departamentos para hablar de la situación actual. Le hemos comunicado la información que tenemos nosotros desde nivel central que se está trabajando intensamente, haciendo todo lo posible para solucionar o para llegar a buen puerto lo antes posible”, sostuvo.

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¿Qué harán ante la renuncia de médicos?

Ante el posible escenario de quedarse sin especialistas para atender el área, aseguró que tienen un plan A, B y hasta C, preparándose ante las posibles renuncias, aunque se expresó despreocupado al considerar que las renuncias no son inmediatas.

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“Acuérdense que si hay renuncia, eso todavía hay un tiempo de un mes de tiempo que debe seguir trabajando el colega que renuncia, no es que renuncia hoy y se retira hoy del hospital”, refirió.

Agregó que, de todas formas, es un tema preocupante, ya que es sabido que el país no tiene la cantidad de médicos especialistas que necesita, cuya formación lleva años.

Dijo que pidieron a sus colegas evaluar la situación, que sean conscientes de lo que está pasando, ya que la preocupación son los pacientes.

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“Nosotros nos debemos a los pacientes, obviamente las urgencias, las emergencias, las terapias intensivas, las hemodiálisis, los tratamientos oncológicos, ya sea médico o quirúrgico no paran, eso no paran, lo que paran son los que pueden esperar, las enfermedades que pueden esperar o las cirugías que pueden esperar, pero creemos y tenemos la fe de que se va a llegar a un final feliz con este reclamo”, señaló.

Insumos faltan algunos y algunas veces, dice director

Sobre las constantes denuncias realizadas por pacientes y médicos ante la falta de medicamentos e insumos en el Hospital Nacional, Ferreira aseguró que los mismos solo faltan algunas veces.

“Nosotros tenemos los medicamentos esenciales y vitales que recibimos constantemente de nivel central, obviamente el vademecum actual no incluye todos los medicamentos, son uno que otro los que están faltando a veces, o porque a veces algunos proveedores se atrasan por A o B motivo, porque no le llega el producto, el producto le tiene que llegar vía barco y se atrasa un poco de repente, por eso no tenemos, temporalmente a veces faltan algunos insumos y medicamentos”, afirmó.

Al insistirle sobre las denuncias de falta de gasa, guantes y hasta jeringas, respondió que gasa y guantes hay, las jeringas que faltan son de algunas medidas, considerando que las mismas son de 3, 5, 10 y 20 ml.

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Ante los cuestionamientos sobre la infraestructura del hospital, recordó que la misma tiene 36 años y, como todo edificio, con el correr de los años, tiene su deterioro, aunque recordó que ya comenzó la construcción del nuevo Hospital Nacional de Itauguá en el mismo predio.

Agregó que están en constante comunicación con las autoridades del Ministerio de Salud, quienes están insistiendo con respecto a la situación del reclamo de los médicos, pero que el mismo depende de lo que diga el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que es el que finalmente maneja el Presupuesto General de Gastos de la Nación (PGN).

Recordó que el Hospital Nacional de Itauguá, el cual es de alta complejidad, tiene por lo menos alrededor de 200 especialistas.