Caso Navis: granja del narcotráfico, rodados y dinero, comisados de una red criminal

La pena de 16 años de prisión por narcotráfico para Fernando Enrique Balbuena Acuña, alias Riki o Herrero -hijo del exdiputado liberal Elvis Balbuena- detenido y condenado junto con otras cinco personas a entre 7 y 15 años de cárcel por el caso Navis, y con ellas, también el comiso de bienes pertenecientes a los hoy sentenciados y su entrega a la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico) fueron ratificados por un Tribunal de Apelación.

En ese sentido, el Tribunal de Sentencia Especializado en Crimen Organizado, presidido por David Federico Rojas Dos Santos e integrado por María Luz Martínez Vázquez y Dina Marchuk Santacruz, dictaron las seis condenas y el comiso de bienes incautados mediante la Sentencia Definitiva (SD) N° 202, del 18 de mayo de 2026.

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A su vez, dicho fallo fue ratificado por el Tribunal de Apelación Especializado en Delitos Económicos, Crimen Organizado y Anticorrupción, Segunda Sala, conformado por Arnulfo Arias, Camilo Torres y Paublino Escobar, mediante el Acuerdo y Sentencia (AyS) N° 22, del 28 de agosto de 2026.

El colegiado había ordenado el comiso de varios bienes como un establecimiento rural, vehículos y dinero que fueron incautados en procedimientos llevados a cabo, en el marco de la operación Navis, el 9 de enero de 2022 en la ciudad de Eusebio Ayala, departamento de Cordillera.

Narcogranja incautada en Navis fue entregada a Senabico

Uno de los bienes más importantes del cual fue despojado el líder del esquema y condenado por narcotráfico, Fernando Enrique Balbuena Acuña, es una granja situada en la ciudad de Eusebio Ayala, departamento de Cordillera. Esta era utilizada como centro de acopio de sustancias estupefacientes que ingresaban a territorio paraguayo.

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De hecho, al momento de la puesta en marcha de la operación Navis y el allanamiento, en esta estancia se encontraron en total 947 kilogramos de cocaína listas para su movida y posterior carga a contenedores para su remisión al exterior del país por la vía fluvial, modalidad usada y por la cual recibe el nombre el caso.

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El 7 de enero de 2022 los condenados Reinaldo Delvalle (cuñado de Balbuena) y Julio Acevedo Spaini se habían trasladado hasta la zona de Arroyos y Esteros para esperar la droga, que fue traída hasta ese lugar en dos aeronaves que bajaron, mediante que el terreno era propicio para ello.

El 8 de enero llegaron los cargamentos y ese mismo día, Delvalle y Acevedo Spaini fueron los encargados de trasladar las cargas de estupefacientes vía terrestre hasta el establecimiento de Fernando Balbuena, que a su vez estaba ubicado a unos 800 metros de su domicilio particular.

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La referida estancia se encuentra bajo la administración de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico).

Vehículos y dinero también fueron comisados

Por otra parte, el Tribunal de Sentencia ordenó el comiso de cuatro vehículos que fueron incautados del poder de los integrantes de este esquema narcotraficante. La resolución judicial fue ratificada por el tribunal de alzada, pese a que queda aún una instancia: la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Son cuatro rodados, entre ellas un BMW 530D de color gris, con matrícula CAK 645, que pertenecía al principal acusado en el caso Navis, Fernando Enrique Balbuena Acuña, al igual que una camioneta Nissan March de color plata, con placa IFJ 722.

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Así como también una camioneta Volkswagen Amarok negra, con patente AADU 787, propiedad de Fernando Balbuena; y un coche Hyundai HB20X planteado, con chapa IFS 549, en el que fueron detenidos el exdirector de Tacumbú Julio Acevedo Hauron y su hijo Julio Acevedo Spaini.

De la misma forma se dispuso el comiso del dinero expresado en distintas boletas incautadas, que totalizaron la suma de G. 33.460.480; así como de US$ 12.600. También se habían encontrado en poder de los procesados billetes en monedas extranjeras que totalizaron 870 pesos bolivianos, 2.000 florines húngaros y 4500 liras turcas.

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Estos montos en dinero, que habría sido obtenido como ganancia de la venta de sustancias ilícitas, ya fueron depositados a una cuenta de la Senabico.

Caso Navis desmanteló la red de narcotráfico internacional

Datos obtenidos por el Ministerio Público y la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) daban cuenta de la existencia de una organización criminal dedicada al tráfico internacional de drogas, específicamente cocaína, que funcionaba en nuestro país, en la cual estaban involucrados paraguayos y un ucraniano.

El grupo paraguayo actuaba en coordinación con organizaciones extranjeras, siendo el primero el encargado de recibir las cargas en suelo nacional, puntualmente en la ciudad de Arroyos y Esteros para su posterior traslado a Eusebio Ayala, donde eran acopiadas para su remisión al exterior con productos lícitos, contaminados con la droga, siendo el destino final Europa.

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Siguiendo el esquema descrito, el 8 de enero de 2022, el grupo supuestamente dirigido por Fernando Balbuena recibió un cargamento en un predio de Arroyos y Esteros, que se habría concretado con dos vuelos irregulares, y para su posterior exportación se planificó la adquisición de empresas constituidas y modificarlas a fin de no levantar sospechas, para enviar la droga “contaminando” los contenedores con productos lícitos.

Es así que Fernando Balbuena, durante el tiempo de operación, actuó en concierto con varias personas, siendo el organizador de las actividades a llevar a cabo para concretar los negocios, tanto de recepción en Paraguay como el envío al exterior de sustancias., El mismo llevaba realizando dichas actividades desde el 2019., siempre de acuerdo con la acusación.