MEC: inician urgente refacción de edificio tras caída de láminas

Una cuadrilla de operarios arrancó esta mañana los primeros trabajos para la reposición de chapas de aluminio que se desprendieron por quinta vez consecutiva desde lo alto de la torre 1 de las oficinas de Gobierno en el Puerto de Asunción, ocupada por el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC).

Héctor Squef, propietario de la firma subcontratada RICSOFAN S.A. para colocar los vidrios, parasoles y el revestimiento de chapas de aluminio en todas las torres nuevas del Gobierno, indicó que el Consorcio BTI, adjudicada por más de US$ 100 millones para construir estos locales, se encargará de financiar las refacciones.

Aclaró que este desprendimiento ocurre debido a que existe un problema en la pared del edificio, que cuenta con irregularidades de hasta cinco centímetros en el grosor del revoque. “Esto impide un anclaje firme de las láminas”, remarcó.

Ahora, preparan un nuevo revestimiento con cabos y otros materiales más gruesos, como para que las láminas puedan sostenerse y no ocurran más eventos de este tipo, según el empresario.

Nuevas chapas estarían listas en tres semanas

Squef explicó que los fuertes vientos registrados en la capital impiden trabajar en la altura por razones de seguridad. Debido a estas condiciones climáticas, el montaje de los balancines necesarios para la intervención, se pospondrá para los próximos días.

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“Es un trabajo de tres semanas más o menos, lo primero que se hará es cubrir los huecos que ahora se ven en el edificio; luego se aseguran los tornillos y se trabaja en reforzar toda la instalación”, remarcó.

Esta situación con el edificio generó temor y encendió las alarmas entre los funcionarios del MEC, que ya venían denunciando otras irregularidades como la falta de agua, la invasión de cucarachas y salidas de emergencia bloqueadas.

Desde el Sindicato de Funcionarios del MEC (Sifemec), ya presentaron dos notas dirigidas al ministro de Educación, Luis Ramírez, sobre este tema, sin embargo, hasta la fecha, no obtuvieron respuesta de la autoridad educativa.