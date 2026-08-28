Falta de acuerdo con docentes: amenazan con paro nacional de cinco días

No llegó a buen puerto la reunión que mantuvieron en la sede del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), autoridades del Gobierno Nacional y gremialistas del sector educativo, quienes exigen que el reajuste salarial del 8% se divida en dos partes, para el año que viene. El ministro de Educación, Luis Ramírez y Óscar Lovera, titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), estuvieron presentes.

“Prácticamente el 90% de los requerimientos que tenemos para el Presupuesto General de la Nación (PGN), no serán cumplidos, por ejemplo el aumento de los gastos de representación tampoco se incluye, más rubros docentes. Salimos prácticamente con nada de la reunión”, apuntó Silvio Piris, presidente de la Federación de Educadores del Paraguay (FEP).

Explicó que el 2,4% ofrecido por el MEF es el equivalente a la inflación interanual establecida por el Banco Central del Paraguay (BCP) y que sería desde enero. “Pero eso no alcanza, todos sabemos que es una mentira el porcentaje de la inflación cada año, hay un déficit en el salario de la gente”, manifestó Rafael Resquin, presidente de la Unión Nacional de Educadores (UNE).

Los sindicatos plantearon una especie de “tregua” de 15 días, fecha en la cual se reunirán de vuelta con representantes del Poder Ejecutivo. De no darse nuevamente un entendimiento entre las partes, las movilizaciones arrancarían el miércoles 23 o el jueves 24 de septiembre, con la posibilidad de extender el paro nacional hasta por cinco días.

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Más rubros para educación inclusiva . Manifiestan que Gobierno no cumplió con la contratación de docentes, psicólogos y especialistas para esta área.

G. 34.000 millones de deuda con el IPS . Piden al Ejecutivo saldar esta histórica deuda con la previsional o, por lo menos, pagar lo que corresponde mensualmente desde enero del 2027, para no acumular más mora.

Aumentar montos de gastos de representación . El Sindicato Nacional de Directores (Sinadi) , exige elevar montos de este concepto hasta G. 2 millones mensuales , en algunos rubros.

US$ 9 millones para el pago del escalafón docente. Este es el único punto en el que si hay acuerdo con el Gobierno.

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Silvio Piris, de la FEP, recordó que la meta del sector es alcanzar un salario mensual por turno de G. 5.000.000 desde el 2027; actualmente, alcanza G. 4.220.000.

“Otros sectores estatales perciben montos superiores a G. 5.400.000 por jornadas reducidas de 12 horas e incluso reclaman aumentos adicionales. Nosotros trabajamos 20 horas semanales (por turno), entonces porqué no podríamos reclamar”, apuntó el gremialista, en clara referencia al reclamo del sector médico, que lleva su quinto día de huelga.

Descontento pedagógico y a favor de subir impuesto al tabaco

Rafael Resquín, dirigente de la UNE, remarcó que el malestar dentro del Magisterio Nacional trasciende lo puramente económico.

“El descontento del docente hoy es grande desde el punto de vista pedagógico y de las condiciones laborales. Entre un 25% y un 30% del salario del maestro desaparece en insumos que él mismo debe comprar para cumplir las exigencias del propio Ministerio. Estamos ahogando la enseñanza con burocracia y papeles”, afirmó.

Tanto Resquin como Gabriel Espínola, secretario general de la Organización de Trabajadores de la Educación (Otep - Auténtica), mencionaron la posibilidad de incrementar la carga impositiva, por ejemplo en rubros como el tabaco, como planteó días atrás la senadora colorada Blanca Ovelar.

“El tema referente al impuesto al tabaco, habría que ver de qué manera impacta eso. Lógicamente, seguramente va a impactar en el último, en el consumidor final; todo eso habríamos que analizar. Pero haciendo un cálculo rápido, nosotros sabemos que hay una inequidad impositiva tremendamente grande”, dijo Resquin.