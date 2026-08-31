Peligro en edificio del MEC: admiten fallas tras caída de chapas de aluminio

Así lo confirmó Héctor Squef, propietario de la firma subcontratada RICSOFAN S.A., responsable de la fachada de los edificios del Gobierno en el Puerto de Asunción, incluida la torre 1 ocupada por Ministerio de Educación y Ciencias (MEC). En el sitio, varias chapas de aluminio se desprendieron desde lo más alto del local.

El empresario argumentó que ya es la quinta vez que ocurre esta “falla” y que las chapas de aluminio caen al suelo. Explicó que hay un problema en la pared del edificio, que cuenta con irregularidades de hasta cinco centímetros en el grosor del revoque, lo que impide un anclaje firme de las láminas.

Al ser consultado sobre el riesgo que representan estas caídas para quienes caminan por el predio, fue tajante: “Claro que es peligroso, cualquier objeto que se caiga de la altura lo es”.

El escenario genera temor entre los funcionarios públicos que trabajan en este complejo de oficinas y también entre los visitantes que ingresan a diario al sitio. La principal inquietud es justamente que el desplome de estos materiales ponga en riesgo la integridad física de los transeúntes.

Empresa ya prepara balancines para reponer chapas

Squef aseguró que ya preparan los balancines para que los obreros suban hasta el décimo quinto piso de la Torre 1, para poder reponer las capas de aluminio compuesto caídas.

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El empresario asumirá los costos pese a que entregaron los trabajos en junio del 2024 y ya se cumplió el plazo de garantía de 6 meses. “Nuestro error fue no advertir del fallo que tenía el revoque, como para que se pueda reparar ese error y esto no ocurra, así que me hago responsable”, admitió.

Agregó que la refacción dependerá de si el clima mejora para este martes. “Si sigue la lluvia esperaremos porque hay que tener en cuenta que es un trabajo que se realiza a una altura importante”, destacó.

Además se comprometió aplicar un esquema de “fijación adicional” que no se había realizado en las cuatro intervenciones anteriores. Con este complemento, en teoría un posterior desprendimiento sería más difícil, según detalló.

Falta de higiene y presencia de plagas: el reclamo de los funcionarios

Rubén Irala, presidente del Sindicato de Funcionarios del MEC (Sifemec), presentó el 25 de agosto pasado una segunda nota dirigida al ministro de Educación, Luis Ramírez, en la cual reclaman el mal funcionamiento del edificio que ocupan los empleados desde hace dos meses.

En el documento, los trabajadores también exigieron la fumigación urgente del recinto ante la proliferación de cucarachas. A esto suma la falta de un servicio de limpieza por piso, situación que los obliga a juntar la basura diaria y sacarla a la calle ellos mismos, al no contar con un protocolo claro para la gestión de residuos.

Según Irala, pese a los graves reclamos, ni el titular de la cartera ni otra alta autoridad respondieron la nota. Desde la dirección de Comunicación del Ministerio educativo, pidieron que todas las consultas se realicen al Ministerio de Obras Públicas (MOPC), entidad estatal responsable del proyecto.

Las construcciones costaron más de US$ 100 millones, monto de inversión del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Además, el Gobierno de Santiago Peña gastó otros US$ 3,9 millones para “readecuaciones y reparaciones”, a través de Itaipú, cuyo titular es Justo Zacarías Irún, parte del clan Zacarías Irún en Alto Paraná.