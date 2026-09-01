SEN prevé asistir a unos 3.500 afectados tras severo temporal con granizada

En comunicación con ABC Cardinal, Arsenio Zárate, ministro de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), detalló que el sur del país fue el sector que sufrió los embates más severos del mal tiempo, registrándose además daños puntuales en departamentos del este, noreste y centro de la Región Oriental.

“Itapúa es la zona más afectada”, confirmó el titular de Emergencia Nacional, precisando que dentro de ese departamento el distrito más castigado fue Cambyretá, seguido de Encarnación, Bella Vista, Capitán Meza y Nueva Alborada. La tormenta también impactó localidades de Paraguarí (Paraguarí y Roque González), Canindeyú (Ybyrarobaná, Salto del Guairá y Yasy Cañy), Caaguazú (Repatriación) y Alto Paraná (Itakyry).

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Daños materiales en cientos de viviendas

A pesar de la violencia del granizo, Zárate confirmó que no se han reportado víctimas ni heridos de gravedad. “En cuanto a afectación personal, hasta el momento no tenemos nada, pero sí afectación de las viviendas, principalmente aquellas con techo de fibrocemento, el granizo las dejó como un colador”, explicó.

Hasta la mañana del lunes, el censo oficial contabilizaba 90 viviendas dañadas en Cambyretá y 40 en Encarnación. Sin embargo, el titular de la SEN adelantó que la cifra final será significativamente mayor a medida que concluyan las evaluaciones en el terreno. “Yo creo que vamos a llegar a las setecientas por ahí”, estimó sobre la cantidad total de casas perjudicadas.

Teniendo en cuenta ese cálculo proyectado de 700 viviendas y un promedio aproximado de cinco integrantes por grupo familiar, se estima que la cantidad de damnificados directos rondaría las 3.500 personas.

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Despliegue de evaluaciones y asistencia

Dado que la mayoría de los reportes municipales ingresaron entre la tarde y noche de la jornada previa, cuadrillas de la SEN partieron a primera hora hacia los distritos afectados.

“Esta mañana a las cinco partieron de la Secretaría de Emergencia Nacional para los otros lugares donde nos solicitaron la evaluación”, indicó Zárate, mencionando que en casos como el de Repatriación se coordinaron acciones tras el pedido del gobernador de Caaguazú.

El ministro aclaró además que no fue necesario habilitar albergues masivos para los afectados. “La mayoría se quedan en sus hogares porque la granizada golpea el techo y generalmente tiene algún espacio para quedarse o mismo junto a sus familiares que están cerca de su vivienda”, señaló.

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Trabajos preventivos ante el fenómeno El Niño

A la par de atender la contingencia generada por las recientes granizadas, la SEN mantiene reuniones periódicas con instituciones públicas y organizaciones civiles para articular planes de contingencia ante la amenaza de inundaciones por el fenómeno El Niño.

Sobre este punto, Zárate mencionó que han mantenido encuentros con referentes como la Pastoral Social en Asunción y Nanawa. Respecto a esta última localidad, advirtió que presenta una situación de extrema vulnerabilidad ante lluvias intensas por la falta de zonas altas de evacuación.

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