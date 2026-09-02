¿El aumento del salario mínimo impactó en los precios? Esto dice Capasu

A diferencia de lo sucedido en años anteriores, el reciente reajuste del salario mínimo no generó una ola de incrementos en los productos de la canasta básica, según el gremio de los supermercadistas.

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Al ser consultado sobre el impacto del ajuste salarial en el costo de vida, Lezcano aclaró que el fenómeno no se dio de forma drástica. “Realmente no de gran manera. Tuvimos alguna que otra subida de precio, pero de productos no muy importantes en la canasta, así que hoy podemos decir que todavía tenemos precios estables”, afirmó.

El dirigente explicó que históricamente existía una correlación directa entre el aumento del salario y la suba de productos, pero en esta oportunidad jugaron a favor diversas variables económicas. Entre los factores clave para mantener los precios a la baja, Lezcano destacó la cotización del dólar y una alta oferta de productos sensibles de corto vencimiento.

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“El dólar está jugando un factor importante al mantenerse hacia la baja. También hay una sobreproducción de cerdo, por ejemplo, donde la tendencia sigue a la baja, al igual que la leche y los lácteos. Al haber mayor producción y ser productos de corto vencimiento, tienen que salir rápido y únicamente deben bajar los precios. En productos de limpieza, almacén y enlatados mantenemos un precio estable”, detalló el vocero del gremio.

Hay una desaceleración pero es mínima, dicen

En contrapartida, el titular del gremio periodístico-comercial señaló un enlentecimiento en la dinámica de compra de los consumidores, estimando un freno que no supera el 3% en las ventas globales.

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“Una caída como tal no hay, pero se está volviendo un poco más lento el tema, se va desacelerando. Históricamente agosto y septiembre son meses flacos por el factor climático, pero también influye que tenemos a gente muy sobreendeudada en tarjetas de crédito”, precisó.

A esto se suma el impacto del tipo de cambio en el dinero enviado por familiares del exterior: “Las remesas del extranjero en dólares hoy tienen casi un 20% menos de poder de compra al convertirlas a guaraníes”, recalcó.

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El último tramo del año

De cara a las fiestas de fin de año, Lezcano anticipó que las negociaciones para las importaciones de Navidad y Año Nuevo ya están en marcha y que las primeras listas de precios de canastas empresariales estarán disponibles a inicios de octubre.

Aunque el tipo de cambio favorable augura una festividad accesible, el sector mira con atención el comportamiento de la logística internacional. “Estimamos que sí podríamos tener una Navidad un poco más barata”, anticipó.

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En ese sentido, explicó que hay que considerar variables como los fletes. “Por ejemplo, desde China para Asunción se dispararon casi un 35% por falta de contenedores y eventos climáticos. De todos modos, no creemos que haya un incremento muy pesado”, concluyó Lezcano.