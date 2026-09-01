Diputado fustiga a Barán para “lavarle la cara” a Peña: “El Presidente hace el trabajo de la ministra”

El diputado cartista Alejandro Aguilera se sumó este martes a las críticas contra la ministra de Salud Pública, María Teresa Barán, debido a la incapacidad del Poder Ejecutivo para desactivar la huelga y las renuncias masivas de profesionales de la salud. En declaraciones previas a la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, el parlamentario afirmó que la titular de la cartera sanitaria debería estar agradecida por el respaldo del Poder Ejecutivo.

“Yo no estoy de acuerdo con la ministra de Salud. Si no le tenía a un presidente como Santiago Peña, iba a estar en graves problemas. Tiene la suerte de tener un presidente que se involucra personalmente en la problemática”, dijo el legislador. Ante la pregunta de si el jefe de Estado termina haciendo la tarea que le corresponde a la cartera sanitaria, Aguilera asintió: “Y el Presidente hace el trabajo de la ministra”.

Al detallar las fallas de la gestión de Barán, el congresista señaló la falta de capacidad de negociación con los médicos en huelga. “Yo creo que este tema se podía haber evitado si se tenía cintura política, si había mayor apertura, si la señora se ponía a conversar más con los gremios médicos”, reprochó.

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Defensa a Peña y justificación de su presencia en el Rally

Las declaraciones de Aguilera buscan “lavar la cara” al presidente Santiago Peña, blanco de duras críticas ciudadanas luego de mostrarse bailando y disfrutando del Mundial de Rally en el departamento de Itapúa, en pleno apogeo del paro médico y la crisis hospitalaria.

Al ser abordado sobre la aparente indiferencia del mandatario ante el reclamo del gremio médico mientras participaba del evento deportivo, el diputado oficialista calificó la postura de la prensa como “una ridiculez total”.

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“El Presidente de la República no puede dejar de gobernar por un conflicto que haya. Había un evento que es uno de los eventos de mayor importancia y trascendencia en todo el calendario, que el Presidente no podía estar ausente. Eso no significa que se haya desatendido el sector de salud”, justificó el parlamentario, alegando que para ello están las autoridades del Ministerio de Salud y del Ministerio de Economía.

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Postura sobre el presupuesto

Respecto a las exigencias de actualización salarial que reclaman los profesionales médicos y que derivaron en cientos de renuncias en el sector público, Aguilera defendió la postura del Ejecutivo de no ceder en el aspecto salarial y enfocarse únicamente en la compra de insumos.

El legislador calificó de “histórico” el anuncio sobre el incremento en el presupuesto del Instituto Nacional del Cáncer (Incan), que pasará de US$ 105 millones a US$ 195 millones anuales para la adquisición de fármacos. Sin embargo, sobre el reclamo del salario piso para los médicos, remarcó que las pretensiones deben moderarse.

“En una negociación alguien tiene que ceder (...) Hay una cuestión cierta: los recursos hoy no existen, entonces, les guste o no les guste, tenemos que ser graduales en este tema”, concluyó Aguilera.

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